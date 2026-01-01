Gauahar Khan का New Year Celebration: 4 महीने के बेटे संग थिरकीं

Gauahar Khan New Year Celebration: जहां टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स नए साल का जश्न मनाने में बिजी थे, वहीं एक्ट्रेस गौहर खान ने इसे सबसे प्यारे तरीके से मनाया – अपने 4 महीने के बेटे के साथ डांस करके। उनके प्यारे फैमिली मोमेंट्स वायरल हो गए हैं, और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

जैसे ही पूरे देश ने नए साल का जश्न मनाया, बी-टाउन स्टार्स भी पीछे नहीं रहे, पार्टियों और फैमिली गैदरिंग का आनंद लिया। इस बीच, गौहर ने 2025 को अपने प्रियजनों के साथ कीमती समय बिताकर खत्म किया और एक फैमिली फंक्शन की झलकियां शेयर कीं, जहां वह दिल खोलकर डांस करती दिखीं।

गौहर खान ने पूरे जोश के साथ डांस किया

गौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो रीपोस्ट किया जिसमें वह एक खूबसूरत सूट में स्टेज पर कदम रखती और पॉपुलर ट्रैक ‘गल बन गई’ पर ग्रेसफुली डांस करती दिख रही हैं। क्लिप पर टेक्स्ट लिखा था, “सबसे प्यारी गौहर खान बाजी का डांस!” गौहर ने इसे “फैमिली” कैप्शन और एक लाल दिल वाले इमोजी के साथ रीशेयर किया।

अपने बेटे के लिए एक प्यारी सलाह

एक और वीडियो में, गौहर अपने छोटे बेटे से प्यार से बात करती दिख रही हैं। क्लिप पर टेक्स्ट लिखा था: “मम्मी की बेबी ज़ैन को सलाह।” वह बैठकर “हम हैं नए अंदाज़ क्यों हो पुराना” गाने पर डांस करती हैं और फिर प्यार से उसे गोद में उठा लेती हैं, जिससे सभी का दिल पिघल जाता है।

यह उनका पहला वायरल डांस मोमेंट नहीं है

यह पहली बार नहीं है जब गौहर ने अचानक डांस परफॉर्मेंस से फैंस को सरप्राइज किया हो। अपने बेटे को जन्म देने के ठीक एक महीने बाद, उन्होंने करण औजला के वायरल गाने ‘फॉर ए रीजन’ पर डांस करके सभी को चौंका दिया था, यह साबित करते हुए कि वह हमेशा अपनी जिंदादिल भावना बनाए रखती हैं।

गौहर और ज़ैद ने अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया

गौहर खान और पति ज़ैद दरबार ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने दूसरे बच्चे की खुशखबरी शेयर की। एक शेर और शेरनी के साथ दो शेर के बच्चों की एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट करते हुए, उन्होंने लिखा: “बिस्मिल्लाह-हिर-रहमान-निर-रहीम।

जहान 1 सितंबर, 2025 को पैदा हुए अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है। कृपया हमारे खुशहाल परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें।” गौहर और ज़ैद ने 2020 में शादी की थी। 2023 में उनके पहले बेटे जेहान का जन्म हुआ, और अब उनके परिवार में एक और नन्हा मेहमान आया है।