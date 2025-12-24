Gauahar Khan: बेटे संग एंजॉय कर रही हैं गौहर खान

शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें

Gauahar Khan, (आज समाज), मुंबई: एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे जेहान के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इस फोटो में गौहर अपने बेटे की तरफ प्यार से देख रही हैं। साइड वाली कुर्सी पर सेंटा क्लॉज बना कोई व्यक्ति बैठा है। इस फोटो में गौहर अपने बेटे के साथ कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रही हैं। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं। रूम को लाइट्स और ट्री लगाकर क्रिसमस थीम पर डेकोरेट किया गया है। ट्री के चारों तरफ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। फैंस को मां-बेटे का बाउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है।

बेटे को क्रिसमस कुकीज डेकोरेट करना सिखा रही

गौहर अपने बेटे के साथ इस पल को खूब एंजॉय कर रही हैं। यहां एक्ट्रेस बेटे को क्रिसमस कुकीज डेकोरेट करना सिखा रही हैं। उनका बेटा इस एक्टिविटी में काफी इंटरेस्ट लेता नजर आ रहा है। उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बेस्ट टाइम लिखा है।

बहुत पसंद कर रहे फैंस

गौहर और उनका बेटा सेंटा क्लॉज के साथ कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रहे हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों को बहुत पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में उन्हें मेरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। इसके अलावा नाइस और ब्यूटीफुल जैसे कमेंट नजर आ रहे हैं। फैंस को उनकी ये तस्वीरें बहुत ही अच्छी लग रही हैं।

बिग बॉस सीजन 7 की विनर रही गौहर खान

गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विनर रही थीं, जो उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रॉकेट सिंह सेल्समैन आॅफ द ईयर और 14 फेरे जैसी कई फिल्में की हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने झलक दिखला जा 3 और खतरों के खिलाड़ी 5 में भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था।