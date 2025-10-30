Gas cylinder prices : 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव

Gas cylinder prices(आज समाज) : किसी भी महीने का पहला दिन बहुत खास होता है। कई कंपनियां और दूसरे संगठन 1 तारीख को अपने नियमों और रेगुलेशन में बदलाव करते हुए देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवंबर के पहले ही दिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत कम हो सकती है? उम्मीद है कि LPG सिलेंडर की कीमत 35 से 40 रुपये कम हो जाएगी।

इसके अलावा, बैंकिंग नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। आधार कार्ड अपडेट करने का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। बैंक लॉकर के नियमों में भी बदलाव की उम्मीद है। हालांकि, LPG सिलेंडर की कीमतें कम होंगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है।

LPG सिलेंडर की कीमत 35 से 40 रुपये हो सकती है कम

घरेलू गैस सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं। अगर भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमत कम करती हैं, तो आम नागरिकों को सीधा फायदा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि LPG सिलेंडर की कीमत 35 से 40 रुपये कम हो सकती है। यह महंगाई से एक बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है।

एक बैंक कस्टमर यह भी बता सकता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किस नॉमिनी को देना चाहता है। यह नॉमिनी नियम FD, RD और दूसरे तरह के डिपॉजिट पर भी लागू होगा। यह सिंगल और जॉइंट अकाउंट के लिए भी मुमकिन होगा।

आधार कार्ड अपडेट करना हुआ आसान

अब आधार कार्ड अपडेट करना आसान हो रहा है। आधार कार्ड होल्डर्स को अब नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही पूरा हो जाएगा।

सेंटर जाने की ज़रूरत सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए होगी। इस बीच, UIDAI आपके डेटा को PAN कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और MNREGA जैसे डेटाबेस से ऑटोमैटिकली वेरिफाई करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी।

सेफ कस्टडी के नियम

अब, बैंकों में लॉकर और सेफ कस्टडी के नियम बदल दिए गए हैं। अकाउंट होल्डर्स अपने नॉमिनी को क्रम से भी लिस्ट कर सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे और ट्रांसफर आसान होगा। अगर पहला नॉमिनी अब जीवित नहीं है, तो दूसरे नॉमिनी का दावा होगा।

यह भी पढ़े : Bank Rules Change : 1 नवंबर से बैंकों में लागू होंगे नए नियम , देखे पूर्ण जानकारी