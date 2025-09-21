Garba Dance Controversy: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर VHP का फरमान, कांग्रेस ने खोला मोर्चा 

Garba Dance Controversy: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस साल महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाले नवरात्रि गरबा समारोहों से पहले एक विवादास्पद निर्देश जारी किया है, जिसमें आयोजकों से गैर-हिंदुओं को इसमें शामिल होने से रोकने का अनुरोध किया गया है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर के अनुसार, गरबा केवल एक नृत्य नहीं है—यह देवी को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली पूजा का एक अनुष्ठानिक रूप है।

आस्था-आधारित भागीदारी नियम

नायर ने बताया कि चूँकि मुसलमान मूर्ति पूजा में भाग नहीं लेते, इसलिए केवल उन भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए जो वास्तव में हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। इस निर्देश के बाद, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक गरबा कार्यक्रम के आयोजकों ने गैर-हिंदू उपस्थित लोगों के लिए इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है।

विहिप के निर्देशों के तहत, प्रतिभागियों को प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड दिखाना और माथे पर तिलक लगवाना आवश्यक हो सकता है। उनसे प्रवेश करने से पहले देवी की पूजा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इस वर्ष, विहिप और बजरंग दल के सदस्य गरबा आयोजनों पर सक्रिय रूप से नज़र रखेंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और देवी में आस्था न रखने वालों से इसमें भाग न लेने का अनुरोध किया जा रहा है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: कांग्रेस बनाम भाजपा

इस कदम की कांग्रेस पार्टी ने तीखी आलोचना की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने विहिप पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा, “विहिप के कार्य भारत की विविधता को कमज़ोर करते हैं और धर्म को अस्थिरता के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह धार्मिक समावेशिता के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।”

इसके विपरीत, वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने विहिप के दिशानिर्देशों का बचाव करते हुए कहा कि यदि कार्यक्रम आधिकारिक अनुमति से आयोजित किए जाते हैं तो आयोजकों को प्रवेश नियम निर्धारित करने का अधिकार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों को हिंदुओं के गरबा करने या देवी की पूजा करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देवी माँ के समान पूजनीय हैं।

गरबा एक भक्ति उत्सव

नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य, गरबा, हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से निहित है। हालाँकि यह त्योहार मुख्यतः एक भक्तिपूर्ण आयोजन है, लेकिन विहिप के निर्देश और उसके बाद हुई राजनीतिक बहस ने सांस्कृतिक समारोहों में धार्मिक भागीदारी और समावेशिता पर देशव्यापी चर्चा को जन्म दिया है।