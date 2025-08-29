Ganpati Bappa Maurya you come early next year : गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तू जल्दी आ

बैंड बाजों की धुनों पर रथ पर सवार हो कर विर्सजन से पहले निकाली गई विशाल शोभा यात्रा

Mohali News(आज समाज नेटवर्क) मोहाली। मोहाली के फेस-9 स्थित श्री शिव मंदिर श्री सनातन धर्म सभा में तीन दिवसीय गणपति चतुर्थी महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को गणपति बप्पा मौर्या के विर्सजन से पहले इलाके में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड उमडी।

गौरतलब है कि गणपति विर्सजन से पहले इलाके में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा जिस भी इलाके से हो कर गुजरी वहां के श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मौर्या का बडी गर्मजोशी से स्वागत किया और उन पर गुलाब के फूलों की वर्षा की। इस दौरान श्री शिव मंदिर एवम श्री सनातन धर्म सभा कमेटी की ओर से अलग-अलग शहरों एवम राज्यों से बैंडबाजों की बुलाई गई टीमों ने शानदार प्रस्तुति दी और श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

इस मौके बच्चे क्या, नौजवान, बजुर्ग और महिलाओं से लेकर युवतिया एक दूसरे को गुलाब लगाते हुए और रंगों की गुलाल को उडाते जमकर थिरके और गणपति बप्पा मौर्या के जयकारे लगाए । जबकि इससे पहले कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, भाजपा उपाध्यक्ष पंजाब डाक्टर सुभाष शर्मा, मनोज जोशी, श्री ब्रहामण सभा मोहाली के प्रधान विशाल शर्मा, विक्रम सिंह ,भाजपा जिला मोहाली मीडिया प्रभारी चन्द्रशेखर,एडवोकेट विकास ठाकुर, श्री गणेश महोत्सव कमेटी के सरप्रस्त रोमेश दत्त के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी हाजिरी लगवाई और गणपति बप्पा से आर्शीवाद लिया। इस मौके मंदिर कमेटी के पदाधिकारी जिसमें रमेश कुमार वर्मा चेयरमैन,संजीव कुमार अध्यक्ष, अरविंद ठाकुर जनरल सैक्रेटरी,रमन शर्मा कैशियर,प्रकाशवती पूर्व एमसी,टी आर शर्मा,एचएस सेतिया व महिला मंडल की समूह टीम ने बताया कि मंदिर में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि आज गणपति जी का विर्सजन कार्यक्रम है जिसके उपलक्षय में शोभा यातरा निकाली गई गई और इसके बाद रोपण की नहर में भगवान गणपति जी महाराज को विर्सजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विर्सजन से पहले मंदिर में श्रद्धालुओं और मंदिर कमेटी पदाधिकारियों की ओर से गणपति जी की विशेष पूजा-अर्चना और महाआरती का आयोजन किया गया जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौेके पर सतीश मिश्रा,चंदर जुयाल,सतीश शर्मा,मनोज मक्कड़,रमेश मनचंदा,सुशील गोयल,जितेंदर गोयल,हितेश कुमार,जितेश सुनेजा,सुनील अनौजिया,राजीव कुमार,परवीन शर्मा,एस पी राय,रवि महाजन,अनिल आनंद, टेक चंद बोहरा,जुगल किशोर,दिनेश,तेजिंदर कुमार,संजीव गौतम,राजिंदर शर्मा,वरूण,शकुंतला सेतिया, देवी शर्मा,संतोष,आंचल शर्मा के अलावा भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे ।



