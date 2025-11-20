Chandigarh Breaking News : विदेशों में बैठे गैंगस्टर पंजाब की जेलों में बंद अपराधियों को बना रहे टारगेट

पंजाब हाल ही में पकड़े गए एक माडयूल की जांच के बाद हुआ खुलासा, युवाओं की बड़े स्तर पर भर्ती और लाजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने की साजिश रची जा रही
Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में अशांति फैलाने के लिए विदेशों ें बैठे आतंकी और गैंगस्टर विशेष रूप से योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। ये अपना नेटवर्क जेलों के अंदर ज्यादा मजबूत बनाने की जुगत में हैं ताकि छोटे अपराधों में पकड़े गए अपराधियों से सांठगांठ करके प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। हाल ही में पंजाब में पकड़े गए एक मॉडयूल की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। इससे यह बात सामने आई है कि युवाओं की बड़े स्तर पर भर्ती और लाजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने की साजिश रची जा रही है।
केंद्रीय एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी तस्करी
सरहद पार से होने वाली तस्करी एवं विदेशी हैंडलर पंजाब के साथ केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी लंबे समय से सिरदर्द बनी हुई है। इतना ही नहीं विदेश में बैठे हैंडलरों के जरिये प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीमा पार से विस्फोटक व हथियारों की सप्लाई बढ़ती जा रही है जिसे रोकना सरकार व सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। साथ ही आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ ने भी इस चुनौती को बढ़ा दिया है। इसके लिए पंजाब की जेलों में छोटे अपराधों में बंद लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
लुधियाना में पकड़े आतंकी गिरोह से जानकारी आई सामने
लुधियाना में पकड़े गए आतंकी माड्यूल के खुलासे के बाद यह पूरा गठजोड़ सामने आया है। इसके अनुसार मलयेशिया, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रदेश में छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त युवाओं को फंसाया जा रहा है। मलयेशिया में बैठे हैंडलर आईएसआई के इशारे पर पंजाब में घनी आबादी वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। इन हमलों की योजना विभिन्न जेलों में बंद कैदी बना रहे थे। आईएसआई की तरफ से इन संगठनों को हर संभव सहायता दी जाती है।
अपराधियों से बरामद हो रहा है गोला बारूद भी
ऐसा पहली बार नहीं हे कि जब आईएसआई इस तरह की नापाक साजिश सामने आई है। इससे पहले भी पाकिस्तान कि खुफिया एजेंसी पंजाब में आतंक फैलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार साजिशें रचती रही है। पिछले महीने ही अमृतसर देहात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक खुफिया जानकारी के आधार पर दो आतंकी आपरेटिव को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के नाम महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ आदी हैं। दोनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक राकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) भी बरामद किया था।
