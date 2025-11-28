Punjab Crime News : बटाला में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर काबू

पकड़ा गया आरोपी निशान जोरियां का मुख्य सहयोगी, अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद

Punjab Crime News (आज समाज), बटाला : पंजाब पुलिस ने प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत पुलिस हर रोज अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। इस कड़ी में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने फिरौती की मांग के बाद मोबाइल स्टोर पर की गई गोलीबारी में शामिल गैंगस्टर निशान जोरियां के एक मुख्य साथी को 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) गौरव यादव ने दी।

मोबाइल स्टोर पर की थी फायरिंग

गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवजीत सिंह उर्फ काका उर्फ कवलजीत, निवासी वैरोवाल बावियां, बटाला के रूप में हुई है। पिस्तौल बरामद करने के साथ ही पुलिस ने उसका मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 21 नवंबर को बटाला के एक मोबाइल स्टोर पर गैंगस्टर निशान जोरियां के नाम पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के बाद फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के पीछे की साजिश और हैंडलरों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस टीम को सफलता

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि घटना के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन गुरप्रताप सिंह सहोता की निगरानी में विशेष टीमें गठित की गई थीं। मानव स्रोतों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस टीमें आरोपी तक पहुंचीं और उसे उस समय रोका गया जब वह अपने मोटरसाइकिल पर गांव कुदावाली की ओर से आ रहा था।

आरोपी ने की पुलिस टीम पर फायरिंग

डीआईजी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी की बाईं टांग में गोली लगी और वह घायल हो गया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट आॅफ पुलिस (एसएसपी) बटाला मेहताब सिंह ने बताया कि घायल आरोपी का इलाज सिविल अस्पताल बटाला में चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है।