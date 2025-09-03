Gangster Mainpal Arrest: 7 लाख का इनामी गैंगस्टर मैनपाल गिरफ्तार

कंबोडिया में छिपा था मैनपाल बादली, 10 दिन पहले हुआ गिरफ्तार, केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से हरियाणा एसटीएफ लेकर आई भारत

Gangster Mainpal Arrest, (आज समाज), गुरुग्राम: मोस्टवांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को हरियाणा एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपाल बादली पर हरियाणा पुलिस ने 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वह कई सालों से कंबोडिया में छिपा हुआ था और वहीं से गैंग को चला रहा था। करीब 10 दिन पहले उसे कंबोडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर गुप्त आॅपरेशन चलाकर उसे भारत लाया। अब मैनपाल को जेल में रखा जाएगा और पुलिस उससे गहराई से पूछताछ करेगी। गुरुग्राम पुलिस की टीम प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगी।

गैंग के बाकी सदस्यों पर भी नकेल कसने की तैयारी

हरियाणा पुलिस की सूची में मैनपाल बादली नंबर-1 मोस्ट वांटेड बदमाश है। इसी के चलते पुलिस इसको दबोचने के लिए लगी हुई थी। हाल ही में इसको कंबोडिया में पकड़ा गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब उसके गैंग के बाकी सदस्यों और नेटवर्क पर भी नजर रख रही हैं। साथ ही एसटीएफ ने इस आॅपरेशन को गुप्त रखा था। इसके बाद कम्बोडिया की स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से मैनपाल को हिरासत में लिया गया।

चाचा की हत्या कर अपराध की दुनिया में रखा कदम

मैनपाल शुरूआत में ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीखता था, लेकिन साल 2000 में अपने चाचा की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा।

मैनपाल 29 अगस्त 2018 को पैरोल पर जेल से बाहर आया था। जिसके बाद वह विदेश चला गया। उस पर हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जेल में रहते हुए भी हत्या करने का आरोप है।

ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों का कारोबार करता है गैंग

पुलिस के अनुसार मैनपाल का गैंग ड्रग्स की तस्करी और अवैध हथियारों के कारोबार में भी शामिल है। कंबोडिया में उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए हरियाणा एसटीएफ ने इंटरपोल और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। 20 अगस्त के आसपास कंबोडिया पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और डिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर उसे भारत लाया गया है।

ट्रैक्टर का रिपेयर का काम सीखने के दौरान बना बदमाश

शुरूआत में मैनपाल ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीख रहा था, लेकिन चाचा की हत्या के बाद उसने अपराध की राह पकड़ ली। धीरे-धीरे वह हरियाणा के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में शामिल हो गया। उसका गैंग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसमें हत्या, फिरौती और संगठित अपराध शामिल हैं।

