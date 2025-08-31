Chandigarh Breaking News : गैंगस्टर लंडा का मुख्य शूटर गिरफ्तार : डीजीपी

गिरफ्तार किया गया शूटर पिछले दिनों हुए ज्वेलर हमले में था शामिल

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने ज्वेलर हमले में शामिल मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगरोशन सिंह निवासी नौशहरा पन्नूआं, तरनतारन के रूप में हुई है। आरोपी का कोई आपराधिक पिछला रिकॉर्ड नहीं है। जानकारी के अनुसार, 14 अगस्त 2025 को शाम करीब 6 बजे जिला फिरोजपुर के जीरा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक ज्वैलरी शॉप के मालिक पर फायरिंग की थी, जिसमें दुकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

विदेश से मिल रहे थे वारदात संबंधी निर्देश

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि शूटरों ने विदेश आधारित गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ लंडा के इशारों पर इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध जोड़ने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी साझा करते हुए, एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीएसपी एजीटीएफ राजन परमिंदर की अगुवाई में एजीटीएफ की पुलिस टीमों ने जीरा के गांव मनसूर देवा में झटरा रोड पर नहर के पुल से आरोपी जगरोशन को गिरफ्तार किया।

पहले दो हमलावर किए जा चुके काबू

एडीजीपी ने बताया कि जगरोशन ज्वेलर हमले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी है और वही इस हमले में मुख्य शूटर था। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले दो अन्य आरोपियों, हरजीत उर्फ जीता और सनमुख उर्फ सन्नी को एजीटीएफ की टीमों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।

उधर नशीले पदार्थों सहित नशा तस्कर काबू

नशे और नशा तस्करों को प्रदेश से पूरी तरह खत्म करने के लिए सीएम के आदेश पर पंजाब पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत बीती एक मार्च से पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाकर नशा तस्करों को पकड़ रही है और सलाखों के पीछे धकेल रही है। इसी अभियान को जारी रखते हुए पंजाब पुलिस ने 360 स्थानों पर छापेमारी की।

इस दौरान राज्यभर में 53 एफआईआर दर्ज कर 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 182 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,663 हो गई है। इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 650 ग्राम अफीम, 150 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 600 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई।

ये भी पढ़ें : Today Weather Update : उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ का कहर जारी