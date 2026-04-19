Gangotri-Yamunotri Dham: पीएम मोदी के नाम हुई पहली पूजा, देश में सुख शांति की कामना

Gangotri-Yamunotri Dham, देहरादून: अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को देश व विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 विधिवत शुरू हो गई। पहले ही दिन दोनों धामों में हजारों श्रद्धालू पहुंचे थे। बाबा केदार के दर्शन भक्त 22 अप्रैल से कर सकेंगे। सबसे पहले दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इसके साक्षी बने। उन्होंने मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले।

गंगोत्री में पूजा करने पहुंचे थे सीएम पुष्कर धामी

दोनों ही धामों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा करवाई गई और इसमें देश के कल्याण व सुख शांति का कामना की गई। गंगोत्री में सीएम धामी पूजा करने पहुंचे थे। यह पूजा संपन्न होने पर आम लोगों को दर्शन की अनुमति थी। इसके बाद भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ी। यमुनोत्री के पुजारी के अनुसार दोपहर तक करीब 5000 भक्त दर्शनों के लिए धाम में मौजूद थे। गंगोत्री धाम पर भी काफी भीड़ थी।

सीएम की सभी देशवासियों से चारधाम आने की अपील

सीएम धामी ने सभी देशवासियों से चारधाम आने की अपील की है। उन्होंने कहा, सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसके साथ ही चारों धाम की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालु आॅनलाइन या हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर में आॅफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

गंगोत्री व यमुनोत्री धाम यात्रा को दो सुपरजोन, 12 जोन और 30 सेक्टर में बांटकर सुपर जोनल, जोनल व सेक्टर पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यात्रा मार्गों पर 6 थाने, 9 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, 1 वाच एंड वार्ड और 13 सीजनल चौकियां हैं। साथ ही 12 पर्यटन पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में एक-एक खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छह इनमें जानकीचट्टी में दो, बड़कोट में दो, गंगोत्री में एक, जिला अस्पताल में एक चिकित्सक तैनात रहेगा। गंगोत्री में एक मेडिकिल आॅफिसर, जानकीचट्टी और यमुनोत्री में कुल सात मेडिकल आफिसर रहेंगे तैनात। गंगोत्री में दस और यमुनोत्री और जानकीचट्टी में 24 स्वास्थ्य मित्र रखे गए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है।

कल केदारनाथ पहुंचेगी बाबा की डोली

बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली भी रुद्रप्रयाग जिले के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से कैलाश (केदारनाथ धाम) के लिए रवाना हो गई है। आज डोली का पहला पड़ाव फाटा होगा। 21 अप्रैल को यह केदारनाथ पहुंचेगी जिसके बाद अगले दिन 22 अप्रैल कपाट खुलेंगे।

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