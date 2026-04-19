Gangotri Dham: अक्षय तृतीय पर आज धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्य पल पर रहे उपस्थित

Gangotri Dham, (आज समाज), देहरादून: अक्षय तृतीय के पावन अवसर पर आज गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। विधिविधान के साथ गंगा पूजन, गंगा सहस्नाम पाठ व विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तय मुहूर्त 12 बजकर 15 मिनट पर कपाट खोले गए। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। उधर केदारनाथ के पैदल यात्रा मार्ग पर लगभग 80 प्रतिशत बर्फ हटाने का काम पूरा हो गया है।

हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई

गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समय हजारों तीर्थयात्री धाम में मौजूद रहे। उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। तीर्थयात्रियों के हर-हर गंगे व मां गंगा के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस दिव्य पल पर वहां उपस्थित थे। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि यात्रा के पहले दिन ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगा जी के दर्शन- पूजन कर का पुण्य कमाया।

मां गंगा की उत्सव डोली अलसुबह भैरव घाटी से रवाना हुई

सुरेश सेमवाल के मुताबिक गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के लिए मां गंगा की उत्सव डोली आज अलसुबह ही भैरव घाटी से रवाना हुई। भैरव घाटी में मां गंगा की पहले विधिवत पूजा-अर्चना की गई और इसके बाद मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मां गंगा की भोगमूर्ति विग्रह डोली शनिवार दोपहर अभिजीत मुहूर्त 12.15 बजे पर गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई थी। मुखबा गांव के लोगों ने मां गंगा को कल्यो देने के साथ ही फाफरे का भोेग लगाकर नम आंखों से 6 महीने के प्रवास के लिए विदा किया। इस खास मौके पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों व देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु मुखबा पहुंचे थे।

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