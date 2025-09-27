Amritsar Crime News : अमृतसर में गैंगवार, जेल से आए युवक की हत्या

घर के बाहर बरसाई गोलियां, जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर में एक बार फिर से गैंगवार देखने को मिला। जब एक मर्डर केस में सजा काट रहे युवक की जमानत पर आने के बाद गत दिवस हत्या कर दी गई। विरोधी गैंग ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वह देर रात अपने घर के बाहर खड़ा था। मृतक युवक की पहचान धर्मपाल सिंह उर्फ धर्मा के रूप में हुई है और वह एएसआई रविंद्र पाल सिंह की हत्या मामले में सजा काट रहा था। वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इस वारदात की जिम्मेदारी जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने सोशल मीडिया पर ली।

रात करीब 12 बजे हुए हमला

जानकारी के मुताबिक धर्मा रात करीब 12 बजे अपनी गाड़ी को घर के बाहर पार्क कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर तीन युवक आए और आते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां धर्मा के सीने पर लगी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर धर्मा के परिवार वाले बाहर निकले और तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद जग्गू गैंग की ओर से एक पोस्ट वायरल की गई जिसमें लिखा है कि धर्मा जो कि 12 सितंबर को पैरोल पर जेल से बाहर आया था, उनके एंटी ग्रुप बंबीहा गैंग का सदस्य है इसीलिए उसकी मौत की जिम्मेदारी हैरी चट्टा, केशव शिवाला, अमृत दालम और सिकंदर कनाडा लेते हैं।

तरनतारन में पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़

वहीं दूसरी तरफ तरनतारन में गैंगस्टर प्रभु दासूवाल के गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोलियां लगने से 4 बदमाश घायल हो गए। इससे पहले दासूवाल गैंग के बाइक सवार बदमाशों ने भिक्खीविंड के चौपड़ा अस्पताल और दासूवाल स्थित सेंट कबीर स्कूल के बाहर फायरिंग की। बदमाशों ने दोनों संस्थानों से फिरौती मांगी थी।

सीसीटीवी फुटेज में दो युवक गोली चलाते हुए दिखाई दिए। एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव दासूवाल के पास गैंगस्टर के गुर्गे मौजूद हैं। पुलिस ने घर को घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर की चेतावनी दी। लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाश घायल हुए।घायल बदमाशों की पहचान रणदीप सिंह, मनदीप सिंह, गुरजंट सिंह और जगशीर सिंह के रूप में हुई है।

