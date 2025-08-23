Ganeshotsav 2025: भारतीय रेलवे इस बार चलाएगा 380 गणपति स्पेशल ट्रेनें

Railway On Ganesh Chaturthi, (आज समाज), नई दिल्ली: मानसून का सीजन खत्म होने वाला है और इसके बाद अब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने अभी से कमर कस ली है। सबसे पहले गणेशोत्सव (गणेश चतुर्थी) होगा और उसके बाद बड़े त्योहारों में दशहरा व दिवाली आएगी।

10 दिन तक चलेगा गणेश चतुर्थी उत्सव

गणेश चतुर्थी इस बार 27 अगस्त यानी अगले सप्ताह बुधवार से शुरू होगी जो 10 दिन तक चलेगी। रेलवे ने इस बार गणेशोत्सव के मौके पर पिछले वर्ष के बजाय अधिक ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक श्रद्धालुओं व यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस बार 380 गणपति स्पेशल ट्रेन (ganpati special train) चलाई जाएंगी।

महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में चलेंगी सबसे अधिक ट्रेनें

हाल के वर्षों में ट्रेन सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 में गणशोत्सव पर 305 ट्रेनें चलाई गई थीं। इसके बाद 2024 यानी पिछले वर्ष यह संख्या 358 और इस बार इस त्योहार पर रिकॉर्ड 380 ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है।इनमें से, मध्य रेलवे, महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में त्योहारों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सबसे ज्यादा 296 सेवाएं संचालित करेगा। वहीं पश्चिम रेलवे 56 सेवाएं औ दक्षिण पश्चिम रेलवे 22 व कोंकण रेलवे 6 फेरे जोड़ेगा।

6 सितंबर तक आयोजित किया जायजा गणेश पूजा समरोह

बता दें कि मांग में अनुमानित बढ़ोतरी को देखते हुए गत 11 अगस्त से ही विशेष ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और त्योहार के करीब आने पर उनकी आवृत्ति बढ़ाई जाएगी। गणपति पूजा समारोह 27 अगस्त से शुरु होकर 6 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कोंकण जाने वाली ट्रेनों के लिए कोलाड, कंकावली, मानगांव, सुरथकल, चिपलून, सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी, संधुदुर्ग, कुडाल, और कारवार सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव की योजना बनाई गई है।

यहां देख सकते हैं गणपति स्पेशल ट्रेनों का विस्तृत शेड्यूल

यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट (IRCTC Website), रेलवन ऐप और पीआरएस काउंटरों के माध्यम से गणपति स्पेशल ट्रेनों का विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर त्योहारों के दौरान जब यात्रियों की मांग चरम पर होती है।

