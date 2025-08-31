Ganesh Visarjan 2025: गणपति बप्पा के लड्डू की लगी 70 हज़ार की बोली, भक्त ने चांदी के सिक्के संग लिया प्रसाद

Ganesh Visarjan 2025, (आज समाज), रांची: इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान जमशेदपुर शहर में एक अनोखा और भक्तिमय नजारा देखने को मिला। गणेश विसर्जन के दिन, भगवान गणेश के हाथों में रखे लड्डू की नीलामी हुई और बोली के रोमांचक दौर के बाद, एक भक्त ने ₹70,000 की भारी भरकम राशि में यह पवित्र प्रसाद हासिल किया।

गणेश के लड्डू के लिए बोली लगाने की परंपरा

गणेश चतुर्थी पूरे भारत में खासकर महाराष्ट्र और मुंबई में भव्यता के साथ मनाई जाती है। जमशेदपुर के परसुदोइह, कीताडीह इलाके की अपनी एक अलग परंपरा है। 1983 से, कीताडीह बॉयज़ क्लब यहाँ एक भव्य मूर्ति और चार दिनों के उत्सव के साथ गणेश पूजा का आयोजन करता आ रहा है।

2017 से, समुदाय ने विसर्जन के दिन एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया है: गणेश जी के हाथों में रखे लड्डू की नीलामी। 5.5 किलो वजनी इस बड़े लड्डू में एक चाँदी का सिक्का भी होता है, जो इसे ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक बनाता है।

रोमांचक बोली

इस साल की नीलामी मामूली ₹1,000 से शुरू हुई। “गणपति बप्पा मोरया” के जयकारों और पारंपरिक ढोल की थाप के बीच, भक्तों ने उत्साहपूर्वक अपनी बोलियाँ लगाईं। माहौल उत्साह से भरा था, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी बोली में भाग लिया। अंततः, स्थानीय निवासी बी. जोगिंदर राव ने लड्डू जीत लिया, जिन्होंने ₹70,000 की सबसे ऊँची बोली लगाई।

दिलचस्प बात यह है कि बोली की राशि साल दर साल बढ़ती जा रही है—2017 में ₹8,000, ₹20,000, फिर ₹30,000, और पिछले साल ₹55,000 तक पहुँच गई। नीलामी से एकत्रित धन का उपयोग समिति द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों और भविष्य के त्योहारों के लिए किया जाता है।

विजेता का सम्मान

बोली जीतने के बाद, समिति ने जोगिंदर राव और उनकी माँ का सम्मान किया। मंत्रोच्चार के बीच पवित्र लड्डू उनके सिर पर रखा गया और भक्तों ने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। जोगिंदर के परिवार का मानना ​​है कि यह लड्डू उनके घर में समृद्धि और सद्भाव लाता है। अंदर रखे चाँदी के सिक्के की पूजा की जाती है, जबकि लड्डू को ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों में प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है।

आस्था में निहित एक परंपरा

अपनी भक्ति के बारे में बताते हुए, जोगिंदर राव और उनकी माँ ने कहा:”यह हमारी आस्था है। हमारा मानना ​​है कि गणेश जी के लड्डू घर में सौभाग्य और शांति लाते हैं। दक्षिण भारत में, ऐसी नीलामी काफी लोकप्रिय हैं, और अक्सर यहाँ से भी ऊँची बोली लगती है।” यह आयोजन आस्था, परंपरा और सामुदायिक भावना के मिश्रण से एक उत्सव में बदल गया – जिसने जमशेदपुर में इस गणेश विसर्जन को वास्तव में अविस्मरणीय बना दिया।