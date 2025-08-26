Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी आज, जानें गणपति की स्थापना का शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त में करें गणपति जी की स्थापान

Ganesh Chaturthi, (आज समाज), नई दिल्ली: वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन भादों माह प्रभु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर होगा। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर हो रहा है। उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा।

शुभ मुहूर्त

ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस अवधि में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं।

आज प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि और इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग रहेगा बना

इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि के साथ इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग बना रहेगा। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को गई गुना बढ़ा रहा है।

गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री

गणेश चतुर्थी की पूजा में इन सामग्री को शामिल करें चौकी, लाल या पीला कपड़ा, चावल, तांबे का बड़ा बर्तन, जल, नारियल, जनेऊ, दूध, लाल चंदन, पंचाम़ृत, मौली, अष्टगंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, लौंग, इलाइची, केसर, फूल, कपूर, दूर्वा, धूप, सुपारी, घी का दीपक, पान व मोदक।

शहर के अनुसार गणेश स्थापना का समय

पुणे- 11:21 एएम से 01:51 पीएम

नई दिल्ली- 11:05 एएम से 01:40 पीएम

चेन्नई- 10:56 एएम से 01:25 पीएम

जयपुर- 11:11 एएम से 01:45 पीएम

हैदराबाद- 11:02 एएम से 01:33 पीएम

हैदराबाद- 11:02 एएम से 01:33 पीएम गुरुग्राम- 11:06 एएम से 01:40 पीएम

चंडीगढ़- 11:07 एएम से 01:42 पीएम

कोलकाता- 10:22 एएम से 12:54 पीएम

मुंबई- 11:24 एएम से 01:55 पीएम

मुंबई- 11:24 एएम से 01:55 पीएम बेंगलुरु- 11:07 एएम से 01:36 पीएम

अहमदाबाद- 11:25 एएम से 01:57 पीएम

नोएडा-11:05 एएम से 01:39 पीएम

पूजा विधि