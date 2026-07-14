बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन और दमदार परफॉर्मेंस! Redmi Note 17 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही भारत में Redmi Note 17 5G लॉन्च करेगी। हालिया लीक के अनुसार, यह स्मार्टफोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है

Redmi Note 17 5G: Xiaomi अपने अगले-जेनरेशन के Redmi Note 17 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे 14 जुलाई को चीन में पेश किया जाएगा। चीन में लॉन्च के बाद, कंपनी के इस डिवाइस को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में भी लाने की उम्मीद है। हालांकि Xiaomi ने अभी तक भारत में लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नई लीक से आने वाले स्मार्टफोन के बारे में अहम जानकारी सामने आई है।

जाने-माने टिप्सटर अभिषेक यादव के अनुसार, Redmi Note 17 5G का भारतीय वेरिएंट 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। उम्मीद है कि Xiaomi ज़्यादा RAM और स्टोरेज वाले ऑप्शन भी देगी। भारतीय मार्केट में इस स्मार्टफोन के ब्लू और डार्क नाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Redmi Note 17 5G: संभावित फीचर्स

Xiaomi ने चीन में आधिकारिक तौर पर पेश करने से पहले ही Redmi Note 17 सीरीज़ के डिज़ाइन और बैटरी की जानकारी टीज़ कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने Redmi Note 16 ब्रांडिंग को छोड़ दिया है और सीधे Note 15 सीरीज़ से Note 17 लाइनअप पर आ रही है।

Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro में नए डिज़ाइन वाला रियर पैनल होगा, जिसमें कैमरा मॉड्यूल ऊपर बाईं ओर होगा। यह पिछले मॉडल में बीच में लगे कैमरा सेटअप की जगह लेगा।

लीक के अनुसार, Redmi Note 17 5G में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर होगा और इसमें 7-इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले होगी, जिससे बड़ा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। स्मार्टफोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी और 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा होने की भी उम्मीद है।

वहीं, Redmi Note 17 Pro में Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट, और भी बड़ी 9,000mAh की बैटरी और 50MP का मेन कैमरा होने की चर्चा है, जिससे यह Xiaomi के अब तक के सबसे ज़्यादा बैटरी-फ़ोकस्ड स्मार्टफ़ोन में से एक बन जाएगा।

Redmi Note 17 5G भारत में कब लॉन्च होगा?

Xiaomi ने Redmi Note 17 सीरीज़ के भारत में लॉन्च की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, इंडस्ट्री की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन में लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद ये स्मार्टफ़ोन भारत में आ जाएंगे। उम्मीद है कि भारतीय वर्शन में ज़्यादातर वही स्पेसिफ़िकेशन होंगे जो चीनी मॉडल में हैं, हालांकि लॉन्च के समय ही पक्की जानकारी मिल पाएगी।