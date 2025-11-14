G7 Foreign Ministers Meeting: यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिले जयशंकर

G7 Foreign Ministers Meeting
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर।

S Jaishankar G7 Meeting, (आज समाज), टोरंटो: कनाडा की अध्यक्षता आयोजित जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच मौजूदा वैश्विक हालात, बहुपक्षीय व्यवस्था की भूमिका व क्षेत्रीय तनावों पर विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने स्वयं इस बात की जानकारी दी। एस जयशंकर ने यूएन महासचिव की वैश्विक घटनाक्रम पर राय को महत्व दिया

गुटेरेस के जल्द भारत दौरे पर आने की उम्मीद

बता  दें कि यूएन प्रमुख भारत के विकास व प्रगति का निरंतर समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए जयशंकर ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर गुटेरेस के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। विदेश मंत्री ने गुटेरेस के संभावित भारत दौरे का स्वागत करने की भी बात कही। उन्होंने कहा, जल्द यूएन महासचिव के भारत में स्वागत की उम्मीद है।

भारत बैठक में विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल

गौरतलब है कि भारत को जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल किया गया है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा व महत्वपूर्ण खनिजों पर अपने देश की सोच शेयर की। उन्होंने कहा, दुनिया को सप्लाई चेन में निर्भरता कम करके इसे और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि नीतिगत बातचीत अच्छी है, पर हकीकत में परिवर्तन तभी होगा जब इन नीतियों को जमीन पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा, नई दिल्ली इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय मदद के लिए तैयार है।

भरोसेमंद व विविध समुद्री मार्गों पर जोर

भारतीय विदेश मंत्री ने जी7 की एक अन्य मीटिंग में समुद्री सुरक्षा व समृद्धि पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत महासागर दृष्टिकोण व इंडो-पैसिफिक सहयोग के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। जयशंकर ने भरोसेमंद व विविध समुद्री मार्गों की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होनें समुद्री अपराधों, जैसे तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, लूट व चोरी के खिलाफ बेहतर वैश्विक समन्वय की जरूरत पर बल दिया।

