G20 Summit Live: दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कई वैश्विक नेताओं से मिले पीएम मोदी

बैठक से शामिल नहीं हुए ट्रंप, पुतिन व जिनपिंग

G20 Summit South Africa Live Updates, (आज समाज), जोहानिसबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जी20 बैठक में भाग लिया। वह इस दौरान कई वैश्विक नेताओं से भी मिले। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी से भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही ब्राजीलाई राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा सहित कई अन्य नेताओं से पीएम गले भी मिले। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में यह सम्मेलन पहली बार हो रहा है।

जलवायु-प्रभावित देशों व गरीबों के हितों पर जोर

बैठक में दक्षिण अफ्रीका ने जलवायु-प्रभावित देशों के हितों के साथ ही गरीबों के हितों पर जोर दिया है। जी20 की बैठक जोहानिसबर्ग के नैसरेक एक्सपो सेंटर में हो रही है। पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका औपचारिक स्वागत किया। मोदी के मंच पर पहुंचते ही वहां कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। इसकी वजह शायद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मेलन में भाग न लेना है।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने किया सम्मेलन का उद्घाटन

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जी20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अफ्रीका की धरती पर पहली बार यह आयोजन हो रहा है, जो गर्व की बात है। सिरिल रामाफोसा ने आश्वस्त किया कि उनका देश अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से पूरी करेंगे।

जी20 सम्मेलन अफ्रीका के लिए एक बड़ा मौका

राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि जी20 सम्मेलन अफ्रीका के लिए एक बड़ा मौका है। उन्होंने एकजुटता, समानता व सतत विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। रामाफोसा ने कहा कि ये चीजें ही सभी देशों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि सतत विकास भविष्य को ध्यान में रखते हुए हल प्रदान करेगा।

आपसी सहयोग के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर बातचीत

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच जोहानिसबर्ग के नासरेक एक्सपो सेंटर में मुलाकात हुई। एक तस्वीर में दोनों नेता गर्मजोशी से मिलते हुए आपसी सहयोग के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करते दिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बात करते हुए पीएम मोदी हंसते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें: PM Modi Johannesburg Visit: भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री