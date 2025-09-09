India-Qatar Trade Deal : भारत-कतर के बीच जल्द पूरा होगा एफटीए

बदलते वैश्विक परिवेश के बीच भारत तेजी से बदल रहा अपनी व्यापार की दिशा

India-Qatar Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : कहते हैं कि जब भी कभी मुश्किल समय आता है तो वह अपने साथ मुश्किलें ही नहीं बल्कि अवसर भी लेकर आता है। जरूरत होती है तो केवल सही समय पर सही कदम उठाने की। शायद आजकल भारत इसी दिशा में कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका ने भारत पर जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाकर उसकी आर्थिक घेराबंदी करने की कोशिश की वहीं भारत ने अमेरिका की इस चाल का जवाब देते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जिससे भारत के लिए व्यापार के नए अवसर बन रहे हैं।

इसी दिशा में अब भारत और कतर के साथ एफटीए वार्ता भी जल्द पूरी होने वाली है और दोनों पक्षों द्वारा अगले महीने की शुरूआत में प्रस्तावित एफटीए के लिए विचारार्थ शर्तों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में कतर की यात्रा कर सकते हैं।

भारत ने पिछले कुछ साल में कई अहम समझौते किए

भारत ने पिछले पांच वर्षों में कई व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 2021 में लागू भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए), 2022 में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) और भारत-आॅस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए), 2024 में भारत-यूरोपीय ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए), और 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) शामिल है। यह अभी लागू होना बाकी है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के इस वर्ष के अंत में लागू होने की उम्मीद है। जब सभी पक्ष अपनी अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

कई अन्य समझौतों पर बातचीत जारी

इस बीच, भारत कई अन्य समझौतों के लिए बातचीत कर रहा है। इनमें भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, भारत-आॅस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, भारत-पेरू एफटीए, भारत-चिली सीईपीए, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता शामिल हैं। भारत और ओमान के बीच 2023 में शुरू होने वाले एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत हाल ही में संपन्न हुई है।

भारत और इजरायल के बीच हुआ अहम समझौता

भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय रिश्ते उस समय और भी ज्यादा मजबूत हो गए जब सोमवार को नई दिल्ली में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों ने आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा कि भारत सरकार और इजरायल सरकार ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते बीआईटी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके इजरायली समकक्ष बेजालेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए। भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि अप्रैल 2000 से जून 2025 के दौरान, भारत को इजराइल से 337.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

