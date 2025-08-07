Haryana News: कल से हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी महिलाएं, 9 अगस्त तक जारी रहेगी सुविधा

By
Rajesh
-
0
97
हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा, 15 साल तक के बच्चे का भी नहीं लगेगा किराया
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए 8 और 9 अगस्त को रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा प्रदान की है। यह जानकारी हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। महिलाओं के साथ 15 साल तक का बच्चा भी मुफ्त में सफर कर सकेगा।

अनिल विज ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन सभी आयु वर्ग की महिलाओं को उनके बच्चों के साथ राज्य सहित चंडीगढ़ व दिल्ली तक चलने वाली हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाएं, बहनें व बच्चे रक्षाबंधन के पर्व पर आवागमन कर सकें।

प्राइवेट बसों में लगेगा किराया

वहीं स्टेज कैरिज बस आॅपरेटर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के राज्य उपप्रधान डॉ. धन सिंह ने कहा कि हरियाणा में रक्षाबंधन या अन्य अवसरों पर महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस यात्रा की सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज की बसों तक सीमित है। प्राइवेट बस संचालकों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।