From the taekwondo mat to the mountain peaks : 49 की उम्र में अमिता मारवाह ने फतह की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। रूढ़ियों को तोड़ते हुए और उम्र को मात देते हुए, हरियाणा की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अमिता मारवाह ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। ताइक्वांडो में फोर्थ-डिग्री ब्लैक बेल्ट धारक अमिता ने हाल ही में अपने ग्रुप के साथ मोरनी हिल्स में स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, करोह पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की।49 वर्षीय अमिता के लिए ट्रेकिंग महज एक शौक नहीं, बल्कि एक ‘जुनून’ है। वह अब तक 20 से 30 ट्रेक पूरे कर चुकी हैं और उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। पहाड़ों को वह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्पष्टता के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानती हैं।

एक कठिन और खड़ी चढ़ाई वाले ट्रेक पर आप एक दिन में 1500 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं

वह कहती हैं, “ट्रेकिंग आपको एक अलग ही रोमांच (Adrenaline Rush) देती है। एक कठिन और खड़ी चढ़ाई वाले ट्रेक पर आप एक दिन में 1500 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन सफलता का राज अपनी गति (Pace) से आगे बढ़ते रहने में है।”अमिता का ट्रेकिंग अनुभव जितना विविध है, उतना ही प्रभावशाली भी। करोह पीक से पहले उन्होंने चंद्रशिला और तुंगनाथ की बर्फ के बीच रास्ते बनाए, हम्पटा पास, भालू का घेरा और जोबरा जैसे ऊंचाई वाले इलाकों को पार किया और दो बार कठिन अमरनाथ यात्रा भी पूरी की। उनका साहसिक सफर सीमाओं के पार भी गया है, जिसमें भूटान का टाइगर्स नेस्ट, वियतनाम का येन तू पगोडा, और कंबोडिया, बाली व इंडोनेशिया के कई दुर्गम रास्ते शामिल हैं।

अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से इतर, अमिता पिछले 13 वर्षों से खेल जगत के लिए एक मजबूत स्तंभ बनी हुई हैं। वह वंचित (Underprivileged) खिलाड़ियों के लिए एक संस्था चलाती हैं, जहाँ वह उन्हें स्पॉन्सरशिप, मुफ्त ट्रेनिंग और विशेष डाइट जैसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं। उनके इस प्रयास ने कई प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचने का रास्ता साफ किया है।गहन सामाजिक कार्य, परोपकार और ताइक्वांडो में अपनी महारत के बीच संतुलन बनाने वाली अमिता आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जनता के लिए उनका संदेश सरल और गहरा है: “अपना जुनून पहचानिए। चाहे वह पहाड़ हों या कुछ और, उसे खोजें जो आपको जीवंत महसूस कराए। अपनी जिंदगी को भरपूर मजे से जिएं।”

