आईब्रो उड़ाई, ‘चड्डी’ पर हुआ ताना और अब SKY पर आरोप, Khushi Mukherjee के विवादों की लंबी लिस्ट

Khushi Mukherjee: बॉलीवुड और क्रिकेट का कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई एक्ट्रेसेस का नाम क्रिकेटर्स के साथ जोड़ा गया है, और अब मॉडल-एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (SKY) से जुड़े एक सनसनीखेज दावे से फिर से हंगामा मचा दिया है।

हाल ही में एक इवेंट में, खुशी ने आरोप लगाया कि सूर्यकुमार यादव पहले “उन्हें अक्सर मैसेज करते थे”, जिससे सोशल मीडिया पर तुरंत हलचल मच गई। हालांकि SKY ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब खुशी विवादों के केंद्र में आई हैं—वह पहले भी कई सुर्खियां बटोरने वाले पलों से जुड़ी रही हैं।

“सूर्यकुमार मुझे मैसेज करते थे,” खुशी का दावा

खुशी ने कहा, “कई क्रिकेटर्स मेरे पीछे पड़े थे। सूर्यकुमार यादव पहले मुझे मैसेज करते थे। अब हम ज़्यादा बात नहीं करते, और मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा जाए। मुझे रिलेशनशिप गॉसिप से नफ़रत है।” उनके इस बयान ने तुरंत क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दोनों जगहों पर बहस छेड़ दी।

खुशी मुखर्जी कौन हैं?

खुशी मुखर्जी एक एक्ट्रेस, मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं, जो MTV Splitsvilla और मुनव्वर फारूकी के रियलिटी शो Society में आने के लिए जानी जाती हैं, जहां उन्होंने एक टास्क के दौरान अपनी एक आइब्रो भी शेव कर ली थी और शो का टैटू बनवाया था—जिससे वह तुरंत सुर्खियों में आ गईं।

वह Balveer Returns और Kahat Hanuman… Jai Shree Ram जैसे शो में नज़र आ चुकी हैं, साथ ही Donga Prema और Heart Attack जैसी साउथ फिल्मों में भी काम किया है। 1996 में कोलकाता में जन्मी खुशी के अब 1.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं।

वायरल फैशन स्कैंडल और पब्लिक ड्रामा

खुशी अक्सर अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फैशन के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उनके हाल के एक इवेंट का वीडियो वायरल हुआ था जब एक देखने वाले ने उनके आउटफिट का मज़ाक उड़ाते हुए उन पर “अंडरवियर न पहनने” का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने अपने बोल्ड स्टाइल को कम करने से इनकार कर दिया।

उनकी “विवादों की लिस्ट” में गरमागरम बहस और पब्लिक झगड़े भी शामिल हैं—जिसमें एक ऐसा पल भी था जब राखी सावंत ने एक इवेंट में उनके लिए नाटकीय ढंग से “लाल अंडरवियर” लाया था, जिससे स्टेज पर थोड़ी बहस हो गई थी। पहले के कानूनी और पर्सनल विवाद

खुशी पहली बार 2015 में विवादों में आईं, जब उन्होंने भोपाल में एक नाबालिग होटल स्टाफ मेंबर पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कोई उनके कमरे में घुस आया और जब वह सो रही थीं तो उन्हें छूने की कोशिश की।

उनके सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मिकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी पब्लिक में झगड़े हुए हैं, और एक बार उन्होंने आरोप लगाया था कि हैदराबाद के एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें “₹1 लाख में बेच दिया”।

बोल्ड बयानों से लेकर सनसनीखेज आरोपों और सुर्खियां बटोरने वाली अपीयरेंस तक, खुशी मुखर्जी अपनी ‘कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन’ इमेज पर खरी उतर रही हैं – और सूर्यकुमार यादव के बारे में उनकी हालिया टिप्पणियों ने आग में घी डालने का काम किया है।