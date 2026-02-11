Divorced Actresses: मलाइका अरोड़ा से करिश्मा कपूर तक, तलाकशुदा लाइफ जी रही हैं ये एक्ट्रेसेस

एक की उम्र है 68 साल

Divorced Actresses, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल लाइफ जी रही हैं। वहीं कई एक्ट्रेस सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। जबकि कई हसीनाएं तलाकशुदा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की कुछ ऐसी ही हसीनाओं के बारे में बता रहे हैं। इनमें से एक की उम्र तो 68 साल है।

मलाइका अरोड़ा ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान से साल 1998 में शादी रचाई थी। हालांकि 19 सालों के बाद दोनों साल 2017 में तलाक लेकर अलग हो गए थे।

90 के दशक की दिग्गज एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की शादी भी लंबी नहीं टिक पाई थी। 2003 में उनकी शादी बिजनेसमैन संजय कपूर से हुई थी। वहीं साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया था।

इस लिस्ट में 80 और 90 के दशक की बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह का नाम भी शुमार है। 68 वर्षीय अमृता ने साल 1991 में सैफ अली खान से शादी की थी। हालांकि 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया था।

अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकीं अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी तलाकशुदा हैं। 2001 में उन्होंने गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा से शादी की थी। ये रिश्ता साल 2014 में खत्म हो गया था।

जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी की थी। लेकिन, 2014 में ही दोनों ने तलाक लेकर अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया था।

परदेस फिल्म से डेब्यू करने वाली महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी और उनका साल 2013 में तलाक हो गया था। जबकि मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल संग ब्याह रचाया था। लेकिन, 2012 में वो तलाक ले चुके थे।