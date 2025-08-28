सपनों से सड़कों तक! Online Game की 3 हकीकतें जो रोंगटे खड़े कर देंगी

Online Game, (आज समाज), नई दिल्ली: ऑनलाइन फ़ैंटेसी और पैसे वाले जुए के ऐप्स को कभी हानिरहित मनोरंजन के रूप में प्रचारित किया जाता था। लेकिन असल में, इन्होंने अनगिनत युवाओं को अवसाद, कर्ज़ और यहाँ तक कि मौत के दलदल में धकेल दिया।

हाल ही में, भारत सरकार ने ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें “जुआ खेलने का आधुनिक रूप” बताते हुए। इन आकर्षक विज्ञापनों और जल्दी पैसे कमाने के वादों के पीछे भयावह सच्ची कहानियाँ छिपी हैं। यहाँ तीन खौफनाक मामले दिए गए हैं जो बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग ने ज़िंदगियाँ और परिवार तबाह कर दिए।

क्रिकेट प्रेमी तकनीकी पेशेवर जो ₹4.5 करोड़ के कर्ज़ में डूब गया

रवि (बदला हुआ नाम) एक होनहार छात्र था जिसने बी.टेक की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा ली। लेकिन क्रिकेट उसका जुनून था। स्कूल के दिनों में ₹1,000 के छोटे-छोटे दांवों से शुरू हुआ खेल महादेव जैसे ऑनलाइन ऐप्स पर बड़े पैमाने पर जुए में बदल गया।

जैसे-जैसे उसकी लत बढ़ती गई, रवि ने अपनी पूरी तनख्वाह इस खेल में लगाना शुरू कर दिया, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से भारी उधार लिया। 2023 तक, उस पर ₹4.5 करोड़ का भारी कर्ज़ हो गया था।

तनाव ने उसे शराब की ओर धकेल दिया और जब उसके परिवार को सच्चाई का पता चला, तो वे पूरी तरह टूट गए। मनोचिकित्सक डॉ. अमन नक़वी के पास टूटे हुए हालात में लाए जाने पर, रवि में सुधार के संकेत दिखाई दिए। लेकिन लत फिर से लग गई—वह फिर से लत में पड़ गया और ₹2.5-3 लाख और जुए में हार गया।

दो साल के इलाज के बाद, वह काम पर लौट आया है, जबकि उसके पिता अभी भी अपने पीछे छोड़े गए भारी कर्ज़ को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

2. एक 19 वर्षीय युवक जिसने खेलों के लिए खाना छोड़ दिया

उत्तर प्रदेश के बहराइच का 19 वर्षीय शुभम (बदला हुआ नाम) एक गरीब परिवार से था—उसके पिता दिहाड़ी मज़दूर थे। जिस दिन उसके हाथ में स्मार्टफोन आया, उसने एमपीएल और गोल्ड365 जैसे फ़ैंटेसी गेमिंग ऐप्स खोज निकाले।

छोटे-मोटे दांवों से शुरू हुई यह कमाई जल्द ही ₹8,000 प्रति माह तक पहुँच गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी, परिवार से दूरी बना ली और रातों की नींद स्क्रीन पर गड़ाए रहने लगा। जल्द ही, उसने परिवार के राशन के पैसे भी जुए में लगा दिए।

इस लत ने उसे कुपोषित, मानसिक रूप से परेशान और शराब व तंबाकू का आदी बना दिया। आखिरकार, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा।

3. जुए के कर्ज में डूबे पिता-पुत्र

29 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर असगर (बदला हुआ नाम) बेहद गरीबी में जी रहा था। फिर भी, वह ₹49 के दांव से शुरुआत करके ड्रीम11 के जाल में फँस गया। पाँच साल बाद, वह रोज़ाना ₹20,000-25,000 खर्च कर रहा था और ₹15 लाख के कर्ज में डूब गया। परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेना भी पर्याप्त नहीं था—अपनी लत को पूरा करने के लिए उसने चोरी का सहारा लिया।

इस लत ने उसके परिवार को तोड़ दिया, उसे शराब की लत लगा दी और उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन उसके परिवार पर उसके फैसलों के दाग आज भी मंडरा रहे हैं।

ऑनलाइन गेमिंग का काला सच

ये कहानियाँ बताती हैं कि ऑनलाइन जुआ किसी के साथ भेदभाव नहीं करता—शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। मनोचिकित्सक डॉ. अमन नक़वी बताते हैं: जुआ एक नशे की तरह काम करता है।

यह मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। जीत खुशी के संकेत देती है, लेकिन जल्द ही यह पैसे की बात नहीं रह जाती—यह जोखिम के रोमांच की बात हो जाती है। शराब या ड्रग्स की तरह, यह चक्र लत, आर्थिक बर्बादी और परिवार के बिखराव की ओर ले जाता है।

यह एक खामोश महामारी क्यों है?

अध्ययनों से पता चलता है कि ठीक होने के बाद भी 43.7% लोग लत से उबर जाते हैं, जो इसे मादक द्रव्यों के सेवन जितना ही खतरनाक बनाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि कई युवा अब कर्ज और शर्म के असहनीय दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह खतरा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकता है।