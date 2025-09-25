बाथरूम वीडियो से लेकर अश्लील डांस तक, Urvashi Rautela ने पार कर दी सारी हदें

Urvashi Rautela, (आज समाज) नई दिल्ली: उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनका खूबसूरत लुक और बोल्ड अंदाज़ उन्हें अक्सर सुर्खियों में बनाए रखता है, लेकिन शोहरत के साथ-साथ विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उर्वशी कई बार खुद को ऐसे स्कैंडल्स में पाती हैं जिनसे उनके प्रशंसक हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगातार ट्रोल का निशाना बनाया जाता है।

लीक हुआ बाथरूम वीडियो

सबसे बड़े विवादों में से एक तब शुरू हुआ जब उर्वशी का एक बाथरूम वीडियो वायरल हुआ। इस क्लिप में उन्हें कपड़े बदलते हुए दिखाया गया था, और इसने तुरंत प्रशंसकों और मीडिया के बीच तहलका मचा दिया। बाद में, उर्वशी ने स्पष्ट किया कि यह असल में उनकी फिल्म ‘घुसपैठिए’ का एक सीन था और प्रमोशन के लिए जानबूझकर लीक किया गया था। हालाँकि, नुकसान तो हो ही चुका था—उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया, और वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हुआ।

एक क्रिकेटर के साथ लिंक-अप

उर्वशी का नाम तब भी सुर्खियों में आया जब उनका नाम भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जुड़ा। एक इंटरव्यू में जब उन्होंने किसी रहस्यमयी “मिस्टर आरपी” का इशारा किया, तो यह चर्चा और तेज़ हो गई, जिससे प्रशंसक भड़क गए। ऋषभ पंत ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, लेकिन इंटरनेट पर इस कथित संबंध को लेकर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई।

“मंदिर” विवाद

एक और अजीबोगरीब घटना में, उर्वशी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास उनका अपना मंदिर है। बाद में, एक तथ्य-जांच में पता चला कि उनका दावा झूठा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना और ट्रोलिंग की लहर दौड़ गई।

फिल्म और इवेंट स्कैंडल

सैफ अली खान के चाकू मारने की घटना के बारे में पूछे जाने पर एक कार्यक्रम में अपनी हीरे की अंगूठी दिखाने से लेकर डाकू महाराज में नंदमुरी बालकृष्ण के साथ उनके विवादास्पद डांस नंबर दबिड्डी दबिड्डी तक, उर्वशी पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हदें पार करने का आरोप लगाया गया है। उनके बोल्ड और कभी-कभी “अश्लील” मूव्स अक्सर आलोचनाओं का शिकार होते रहे हैं, जिससे वह लगातार विवादों में रहीं।