कैमरे के सामने दोस्ती, बाहर आते ही दुश्मनी? Tanya Mittal के कदम से मचा बवाल

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 ऑफिशियली खत्म हो गया है, गौरव खन्ना ने विनर की ट्रॉफी उठाई। टाइटल तो गौरव को मिला, लेकिन एक कंटेस्टेंट जो पूरे सीज़न में लाइमलाइट में रही, वह तान्या मित्तल थीं। फाइनलिस्ट के तौर पर, तान्या ने घर के अंदर एक मज़बूत और ध्यान देने लायक गेम खेला।
उनकी दोस्ती, बयान और अक्सर होने वाले विवाद उन्हें लगातार चर्चा में रखते थे। हालांकि, बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही, तान्या अपनी “असली साइड” के सामने आने के बाद एक नई कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई हैं।
शो के बाद तान्या मित्तल ने एक बड़ा कदम उठाया
बिग बॉस 19 से बाहर निकलने के बाद, तान्या मित्तल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने फैंस को चौंका दिया और घर के अंदर उनके रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। शो के दौरान तान्या का भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी के साथ एक करीबी रिश्ता था।
स्क्रीन पर उनकी दोस्ती मज़बूत, इमोशनल और सपोर्टिव लग रही थी। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि तान्या ने घर से निकलने के तुरंत बाद नीलम गिरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया।
नीलम गिरी, जो बिग बॉस 19 में भी कंटेस्टेंट थीं, शो के दौरान तान्या के साथ गहरी दोस्ती थी। तान्या का उन्हें इतनी जल्दी अनफॉलो करना अब ऑनलाइन बहस छेड़ चुका है—क्या उनका रिश्ता असली था या घर के अंदर ज़िंदा रहने का सिर्फ़ एक तरीका था?
उनकी दोस्ती पर सवाल
पूरे सीज़न में, तान्या और नीलम मुश्किल हालात में एक-दूसरे के साथ खड़ी दिखीं। उनकी बॉन्डिंग इतनी मज़बूत दिखी कि दर्शकों को यकीन हो गया कि दोस्ती असली थी। यही वजह है कि तान्या के अचानक इस कदम ने फैंस को हैरान कर दिया है।
सोशल मीडिया यूज़र्स अब सवाल कर रहे हैं कि उनकी दोस्ती असली थी या सिर्फ़ बिग बॉस गेम प्लान का हिस्सा थी। तान्या मित्तल ग्रैंड फिनाले के टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रहीं, जबकि नीलम गिरी पहले ही बाहर हो गई थीं। शो के बाद हुए इस डेवलपमेंट ने तान्या की पर्सनैलिटी और घर में उनके रिश्तों को लेकर बहस को और हवा दे दी है।