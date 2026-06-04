Friday New Releases: OTT और थिएटर्स पर कंटेंट की बारिश, जून के पहले फ्राइडे आ रही हैं 9 शानदार रिलीज

Friday New Releases: जून का पहला फ्राइडे एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए एक ट्रीट होने वाला है। चाहे आप बिंज-वर्दी वेब सीरीज़ के फ़ैन हों या बड़े पर्दे के शानदार शो, इस हफ़्ते की रिलीज़ स्लेट में सबके लिए कुछ न कुछ है। फ़ैमिली ड्रामा और रोमांटिक कॉमेडी से लेकर थ्रिलर और एक्शन से भरपूर एंटरटेनर तक, OTT प्लेटफ़ॉर्म और सिनेमा दोनों पर नए कंटेंट की बाढ़ आने वाली है।

इस फ्राइडे आने वाली सबसे बड़ी रिलीज़ पर एक नज़र डालते हैं:

गुल्लक सीज़न 5

भारत के सबसे प्यारे परिवारों में से एक वापस आ गया है। मिश्रा परिवार एक और दिल को छू लेने वाले सीज़न के साथ लौट रहा है जो रिलेटेबल मोमेंट्स, रोज़मर्रा की मुश्किलों और छोटी-छोटी खुशियों से भरा है। इस सीज़न में वैभव राज गुप्ता की जगह अन्नू के रूप में अनंत जोशी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि हर्ष मायर और गीतांजलि कुलकर्णी मुख्य रोल निभाते रहेंगे।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: SonyLIV

जॉनर: फ़ैमिली ड्रामा

है जवानी तो इश्क़ होना है

मशहूर फ़िल्ममेकर डेविड धवन इस रोमांटिक कॉमेडी के साथ 90 के दशक के क्लासिक बॉलीवुड का फ्लेवर वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सलमान खान के मशहूर गाने “चुनरी चुनरी” के अडैप्टेशन को लेकर हुए विवादों के कारण फ़िल्म पहले ही चर्चा में है। अब सभी की नज़रें इसके बॉक्स-ऑफ़िस परफ़ॉर्मेंस पर हैं।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: थिएटर्स

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

पैट्रियट

दृश्यम 3 को लेकर ज़बरदस्त इंतज़ार के बाद, मोहनलाल पैट्रियट के साथ OTT पर दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए तैयार हैं। कहानी डॉ. डेनियल जेम्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें उस सॉफ़्टवेयर के बारे में एक चौंकाने वाला सच पता चलता है जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी, जिससे कई नाटकीय घटनाएँ शुरू हो जाती हैं।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: ZEE5

जॉनर: पॉलिटिकल थ्रिलर

ऑफ़िस रोमांस

हॉलीवुड स्टार्स जेनिफ़र लोपेज़ और ब्रेट गोल्डस्टीन इस रोमांटिक कॉमेडी में मुख्य भूमिका में हैं। कहानी एक CEO की है जो अपने एक एम्प्लॉई के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है, जिससे प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों और पर्सनल इमोशंस के बीच एक मुश्किल बैलेंस बन जाता है।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

द पिरामिड स्कीम

यह सात-एपिसोड का ड्रामा नेटवर्क मार्केटिंग और फाइनेंशियल स्कैम की अंधेरी दुनिया में गहराई से उतरता है। परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सुमन की परफॉर्मेंस वाली यह सीरीज़ दिखाती है कि कैसे आम लोग धोखेबाज़ बिज़नेस स्कीम में फंस जाते हैं।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: प्राइम वीडियो

जॉनर: कॉमेडी-ड्रामा, फाइनेंशियल स्कैम

ब्राउन

करिश्मा कपूर ने अभीक बरुआ के नॉवेल सिटी ऑफ़ डेथ के अडैप्टेशन ब्राउन के साथ अपनी OTT जर्नी जारी रखी है। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर रीटा ब्राउन की कहानी है, जो एक पूर्व शराबी पुलिस ऑफिसर है और अपनी मुश्किलों से लड़ते हुए एक मुश्किल केस की जांच कर रही है।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: ZEE5

जॉनर: साइकोलॉजिकल थ्रिलर

आपको सबक सिखाएगा

कोरियन ड्रामा ग्लोबल स्ट्रीमिंग चार्ट पर छाए हुए हैं, और नेटफ्लिक्स अपने लाइनअप में एक और ज़बरदस्त थ्रिलर जोड़ रहा है। यह सीरीज़ स्कूल में हिंसा की कड़वी सच्चाई और स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे टीचरों के सामने आने वाली मुश्किलों को दिखाती है। कास्ट में किम म्यू-योल, ली सुंग-मिन, जिन की-जू और प्यो जी-हून शामिल हैं।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स

जॉनर: एक्शन थ्रिलर

बंदर

बॉबी देओल अनुराग कश्यप की डार्क कॉमेडी थ्रिलर बंदर में एक बोल्ड नया रोल निभा रहे हैं। यह फ़िल्म एक टेलीविज़न सुपरस्टार की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड के सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप लगाने के बाद कंट्रोल से बाहर हो जाती है।

रिलीज़ डेट: 5 जून

प्लेटफ़ॉर्म: थिएटर्स

जॉनर: डार्क कॉमेडी थ्रिलर

पेड्डी

जो लोग एक्शन से भरपूर थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए राम चरण की पेड्डी एक और अच्छा ऑप्शन है। यह स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और इसे दर्शकों से पहले ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है।

रिलीज़ डेट: 4 जून

प्लेटफ़ॉर्म: थिएटर्स

जॉनर: स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर

गुल्लक सीज़न 5 की इमोशनल गर्मजोशी से लेकर ब्राउन के सस्पेंस, पैट्रियट के थ्रिल और है जवानी तो इश्क होना है, बंदर और पेड्डी के बीच थिएटर क्लैश तक, जून का पहला शुक्रवार नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट का वादा करता है। चाहे आप घर से स्ट्रीमिंग करना पसंद करें या सिनेमा जाना, इस हफ़्ते एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे कारण हैं।