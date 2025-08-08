Fridabad News : जागरूकता की कमी से बढ़ रहे कार्टिलेज डिटेक्टिव के मरीज : डॉ. राकेश कुमार

Fridabad News,(आज समाज) फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल ओर से नीलम बाटा रोड स्थित डिलाइट होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में उपस्थित आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि आजकल युवाओं, खासकर खिलाडिय़ों में कार्टिलेज डिफेक्ट की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह लोगों में इस बीमारी को लेकर जानकारी की कमी है। मरीज अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर चलते रहते हैं, जिससे समस्या गंभीर रूप ले लेती है।

कार्टिलेज हमारे जोड़ों की सुरkneक्षा के लिए बेहद जरूरी

डॉ. राकेश ने बताया कि कार्टिलेज हमारे जोड़ों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। जब यह घिसने या डैमेज होने लगता है, तो चलने-फिरने, दौडऩे या खेल गतिविधियों में परेशानी होने लगती है। यह समस्या घुटनों, टखनों या कूल्हों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतर लोग इसे मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

डॉ. राकेश ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि लोग घुटनों, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द को नजरअंदाज न करें और समय रहते विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें। खेल जगत से जुड़े युवाओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। नियमित जांच और फिजियोथेरेपी से इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है।

