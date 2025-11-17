Fridabad News : अग्रवाल महाविद्यालय में लाला लाजपत राय को भेंट की गई पुष्पांजलि

Fridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में सोमवारको ‘पंजाब केसरी’ या ‘शेर-ए-पंजाब’ लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। सर्वप्रथम अग्रवाल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता जी ने उन्हें श्रद्धासुमन भेंट कर इतिहास में उनके अमर बलिदान को याद किया और कहा कि मां भारती को बेडिय़ों से मुक्त कराने में उन के द्वारा चलाए आंदोलनों का महत्त्वपूर्ण योगदान था।

देश के प्रति उनकी प्रतिज्ञा थी अटल

आज के युवाओं को उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तत्पश्चात महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्तागण व विद्यार्थियों ने लाला लाजपत राय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ0 जय पाल सिंह ने कहा कि वह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गरम दल की स्थापना करके राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र रूप दिया था। उनकी देश के प्रति प्रतिज्ञा अटल थी।

उनकी मृत्यु 17 नवंबर, 1928 को लाहौर में हुई थी। जब वह साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉश रितु ने भी लाला लाजपत राय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों में डॉ. जगबीर व श्री पवन दलाल ने लाला लाजपत राय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

यह भी पढे : Ayushman Card : आयुष्मान सप्ताह के तहत सरकारी अस्पताल में शुरू हुए आप्रेशन