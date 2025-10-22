Free Treatment Scheme : सरकार ने उठाया बड़ा कदम कैंसर, किडनी और दिल की बीमारियों का इलाज होगा फ्री

Free Treatment Scheme(आज समाज) : मोदी सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार के फैसलों का असर ज़मीन पर दिख रहा है। भारत सरकार की एक स्कीम फ्री इलाज पक्का करती है। आपको गंभीर बीमारियों के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकार ₹5 लाख तक का फ्री इलाज देती है।

अगर आपके पास भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो चिंता न करें। आप आसान स्टेप्स फॉलो करके इसे बनवा सकते हैं। सरकार ने कई हॉस्पिटल तय किए हैं जहां यह कार्ड वैलिड है। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी हॉस्पिटल चुने गए हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें।

आम लोगों के लिए फायदेमंद

आयुष्मान भारत स्कीम आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। इस स्कीम के तहत आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड से आपको ₹5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। इसका मतलब है कि यह इलाज हर साल बिना किसी परेशानी के करवाना होगा। सरकार ने इस प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आयुष्मान कार्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इससे पैसे की तंगी से राहत मिलेगी।

कैसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड

सबसे पहले, आपको अपने फ़ोन में आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करना होगा। यह भी एक सरकारी ऐप है।

फिर आपको अपनी पसंदीदा भाषा चुननी होगी।

लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा।

फिर आपको कैप्चा और मोबाइल नंबर डालना होगा।

फिर सर्च फॉर बेनिफिशियरी पेज खुलेगा।

इसके बाद, आपको स्कीम के तौर पर PM-JAY चुनना होगा।

फिर आपको अपना राज्य और ज़िला चुनना होगा।

फिर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और ऐप में लॉग इन करना होगा।

फिर आपको ऐप में अपने घर के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड दिखेंगे।

फिर आपको सदस्य के नाम के आगे “ऑथेंटिकेट” लिखा दिखेगा।

इस पर टैप करने पर आपको सदस्य का आधार नंबर डालना होगा और एक OTP मिलेगा। उस OTP को डालने के बाद, मेंबर की एक फ़ोटो ली जाएगी।

फिर आपको मेंबर का मोबाइल नंबर और उनसे आपका रिश्ता डालना होगा।

e-KYC पूरा करने के बाद, आपको फ़ॉर्म सबमिट करना होगा।

एक हफ़्ते के अंदर सारी जानकारी वेरिफ़ाई होने के बाद, आपको उसी ऐप से मेंबर कार्ड डाउनलोड करना होगा।

एक पब्लिक वेलफ़ेयर स्कीम

आपकी जानकारी के लिए, आयुष्मान भारत योजना एक पब्लिक वेलफ़ेयर स्कीम है। इस स्कीम के तहत गंभीर बीमारियों का भी मुफ़्त इलाज किया जा सकता है। इसमें दिल की बीमारी, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : Subhadra Yojana Update : योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मिलेगी 10,000 की प्रोत्साहन राशि