Free Computer Training : 11 छात्रों को मिली निशुल्क मानव कंप्यूटर ट्रेनिंग

माधवी विद्यार्थियों के साथ अतिथि एवं आयोजन।

Faridabad News, आज समाज , फरीदाबाद। रविवार को मानव सेवा समिति कार्यालय मानव भवन सेक्टर-10 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मानव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के पांचवे बैच के 11 छात्रों को उनकी सफल ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा छटे बैच के नये विद्यार्थियों की कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की गई।

समिति 1999 से लगातार जरूरतमंदों के लिए सेवा प्रोजेक्ट चला रही

इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए वरिष्ठ भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा ने कहा कि शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति 1999 से लगातार जरूरतमंदों की सेवा सहायता में दर्जनों सेवा प्रोजेक्ट चला रही है उसके सभी कार्य सराहनीय व प्रशंसनीय हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रमुख शिक्षाविद मनोरमा अरोड़ा ने समिति द्वारा जरूरतमंद परिवारों के मेधावी छात्रों को निशुल्क रूप में दी जा रही आईआईटी कोचिंग के पुण्य कार्य के लिए समिति की प्रशंसा की।

समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा,महासचिव सुरेंद्र जग्गा, चेयरमैन प्रोजेक्ट संजीव शर्मा उपाध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा,वाई के माहेश्वरी ने मुख्य अतिथियों को शाल व माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रेम पसरीजा,टीचर एकता, प्रभारी अर्चना,आईसी जैन, बलराज भड़ाना कन्हैयालाल वर्मा ओपी परमार,मीनाक्षी बंसल,सरिता गुप्ता,सुष्मिता भौमिक आदि मौजूद रहे।

