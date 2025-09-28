Lado Laxmi Yojana Fraud: हरियाणा में महिलाओं को भेजे जा रहे लाडो लक्ष्मी योजना के फ्रॉड मोबाइल लिंक, सरकार अलर्ट

एडवाइजरी जारी कर केवल आधिकारिक ऐप का उपयोग करने की दी सलाह

Lado Laxmi Yojana Fraud, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया। योजना को लेकर फ्रॉड मोबाइल लिंक और फर्जी फॉर्म बिकने के मामले सामने आने लगे है। फर्जीवाड़े के मामले सामने आने पर सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपने मोबाइल पर लाडो लक्ष्मी योजना के आधिकारिक ऐप से ही रजिस्ट्रेशन करें।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी में लिखा है कि कई फर्जी लिंक और फॉर्म साइबर ठगों के द्वारा गरीब महिलाओं को भेजे जा रहे हैं, और उन्हें चूना लगाया जा रहा है। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर दरों में बदलाव के बाद जमकर हो रही आनॅलाइन खरीदारी में भी साइबर ठगों द्वारा लालच देकर चूना लगाने की शिकायतें बढ़ी हैं। विशेषकर बुजुर्ग, कम तकनीकी ज्ञान वाले और ग्रामीण इलाके के लोग साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं।

आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम आवेदन करने की दी सलाह

ऐसे सभी लिंक और फॉर्म धोखाधड़ी हैं। कृपया इन पर विश्वास न करें और न ही इनका उपयोग करें। इस योजना के लिए आवेदन केवल आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। सही डाउनलोड लिंक सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

व्यक्ति की निजी जानकारी हो सकता है दुरुपयोग

साइबर ठगों द्वारा असली जैसे दिखने वाले फर्जी लिंक भेजे जाते हैं, जिन पर लोग अनजाने में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर ठगों के पास पहुंच जाता है, जिससे वह संबंधित व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक खाता तक खाली कर सकते हैं। साथ ही पीड़ित व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल किया जा सकता है।

अनजान लिंक को ओपन न करें

सरकार की तरफ से सलाह दी गई है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि किसी अनजान लिंक को ओपन न करें। किसी भी अनजान खाते में पैसा जमा न करें। संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें और यदि कोई व्यक्ति छोटे कारोबार का हवाला देकर बड़े लेन-देन करता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत बैंक या पुलिस को दें। अगर ठगी हो भी जाए तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं।

