Chandigarh Breaking News : मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के चार शूटर काबू

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने सात पिस्तौलें बरामद किए

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़/एसएएस नगर : पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एसएएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में डेरा बस्सी-अंबाला हाईवे पर स्टील स्ट्रिप्स टावरों के पास हुई दो तरफा गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेश-आधारित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के चार सहयोगियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरविंदर सिंह उर्फ भोला उर्फ हनी और लखविंदर सिंह, दोनों निवासी ढकांसू कलां, राजपुरा, पटियाला तथा मुहम्मद समीर और रोहित शर्मा, दोनों निवासी राजपुरा, पटियाला के रूप में हुई है।

पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 70 जिंदा कारतूसों समेत सात .32 बोर पिस्तौल भी बरामद किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति अपने विदेशी हैंडलर के निदेर्शों पर काम कर रहे थे और ट्राइसिटी व पटियाला क्षेत्र में टागेर्टेड हमले करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मामले के अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि डेरा बस्सी-अंबाला हाईवे से लगे एक घर में इन गुर्गों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई में एजीटीएफ और एसएएस नगर पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके को घेर लिया।

आरोपियों ने की पुलिस पर फायरिंग

एडीजीपी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान जब टीमों ने आरोपियों को दबोचने की कोशिश की, तो संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोलियां हवलदार गगनदीप सिंह और सिपाही गुलाब सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं। एडीजीपी ने बताया कि जवाबी फायरिंग में संदिग्ध हरविंदर सिंह उर्फ भोला और मुहम्मद समीर भी घायल हुए, जिन्हें बाकी दो आरोपियों सहित काबू कर लिया गया।

पकड़े गए आरोपियों का है आपराधिक रिकॉर्ड

मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल के अन्य गुर्गों की पहचान के लिए आगे जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है।

