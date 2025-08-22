Head-on collision between two cars : दो कारों की आमने सामने की टक्कर में चार लोग गंभीर घायल

Bhiwani News(आज समाज नेटवर्क )लोहारू। लोहारू-पिलानी मुख्य सडक़ मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज पर दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई जिसमें कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पिलानी निवासी संजय व राजबीर, लोहारू निवासी कालू व एक अन्य शामिल बताया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहारू-पिलानी रोड पर बने ओवरब्रिज पर एक कार गलत दिशा में आ रही थी जिसने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए तथा एक कार रोड डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा मुश्किल से लोगों को कार से बाहर निकाला तथा निजी अस्पताल में पहुंचाया। हादसे की जानकारी डायल 112 पर दी गई जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा छानबीन शुरू की।थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि पुलिस हादसे की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के बाद भिवानी ले जाया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

