Delhi Breaking News : दिल्ली में आग से भाई-बहन सहित चार की मौत

Harpreet Singh
जूते की दुकान में लगी आने ने इमारत को चपेट में लिया

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के दक्षिणी एरिया में तिगड़ी एक्सटेंशन में शनिवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक इमारत को आग ने तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुंए का गुबार इतनी तेजी से फैला की पूरे एरिया में दहशत फैल गई। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इससे बहुत बड़ा हासदा हो चुका था। आग की वजह से तीन मंजिला इमारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था और दो सगे भाई बहन सहित इस आग की चपेट में आकर अपना दम तोड़ चुके थे। आग की वजह से दो और लोग भी मौत के मुंह में चले गए जबकि तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है।

मृतकों में मकान मालिक भी शामिल

इमारत के भूतल पर दुकान थी। आग तेजी से तीन मंजिला इमारत में फैल गई। एक मृतक की शिनाख्त मकान मालिक सतेंद्र के रूप में हुई है। वहीं अन्य मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं घायल महिलाओं की पहचान अनीता और ममता के रूप में हुई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया।

घटना के कारण खोज रही पुलिस

पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शनिवार शाम 6.35 में संगम विहार मंगल बाजार रोड के पास तीन मंजिला मकान में आग लगने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियों के साथ स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि आग इमारत के भूतल पर स्थित फुटवियर की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे भूतल को अपने चपेट में ले लिया।

साथ ही धुएं की गुब्बार और आग की लपटें ऊपर की मंजिल पर फैल गई। दमकल और पुलिस टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। धुएं और आग के बीच से पुलिस ने इमारत से पांच लोगों को बाहर निकाला। इनमें से भूतल से दो जले हुए शव और तीन अन्य मंजिलों से बाहर निकाले गए। सभी को पास के अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया।

