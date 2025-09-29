Four people arrested in separate cases : चैन स्नैचर महिला समेत अगल-अलग मामलो में 4 आरोपी गिरफ्तार, सोने की चेन, 8 ई-रिक्शा बैटरी, 5 साइकिल व केबल बरामद

क्राइम ब्रांच 26 की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बरामदगी के बाद सभी को आज न्यायिक हिरासत भेजा

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला क्राइम ब्रांच-26 ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन गिरफ्तारियों में एक महिला आरोपी भी शामिल है। इन्चार्ज दलीप सिंह की टीम ने आरोपियों से एक सोने की चेन, आठ ई-रिक्शा बैटरी, पांच साइकिल और चोरी की केबल बरामद की है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

एसीपी क्राइम के अनुसार

पहले मामले में, 27 सितंबर को अंबाला कैंट से मनसा देवी दर्शन के लिए आए श्रद्धालु की 15 ग्राम की सोने की चेन स्नैच कर ली गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 सिंतबर महिला आरोपी छिन्द्र कौर निवासी बरनाला, पंजाब को मनसा देवी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर सोने की चेन बरामद कर ली।

दूसरे मामले में, पंचकूला निवासी की ई-बाइक चोरी होने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 28 सितंबर को आरोपी सन्नी निवासी मौली पिंड, चंडीगढ़ को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी की गई ई-साइकिल और चार रेंजर साइकिल बरामद की गईं।

तीसरे मामले 27 फरवरी का है, सेक्टर-19 से ई-रिक्शा की पांच बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी शीशपाल उर्फ पव्वा को क्राइम ब्रांच-26 ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आठ चोरी की बैटरियां बरामद कीं। इस मामले की 4 बैटरी व अन्य वारदातो मे चोरी की गई 4 बैटरी शामिल है।

चौथे मामले में, सेक्टर-25 क्षेत्र से सबमर्सिबल की केबल चोरी करने वाले आरोपी मनजीत कुमार निवासी मौली जांगरा, चंडीगढ़ को क्राइम ब्रांच-26 की टीम ने दबोच लिया और चोरी की केबल बरामद कर ली।

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने क्राइम ब्रांच-26 की सतर्कता और तत्परता की सराहना करते हुए कहा, “क्राइम ब्रांच-26 इन्चार्ज दलीप सिंह व उनकी टीम द्वारा की गई यह तेज़ और प्रभावी कार्रवाई पुलिस की सजगता और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण है। हमारी टीमें चौकस हैं और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

