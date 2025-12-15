Bihar Crime News : बिहार के मुजफ्फरपुर में फंदे पर लटके मिले परिवार के चार सदस्य

मृतकों में पिता, और उसकी तीन बेटिंया शामिल, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime News (आज समाज), मुजफ्फपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रौलिया गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव फंदे पर लटके हुए मिले। एक साथ चार शव मिलने से पूरे एरिया में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाए। पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। मृतकों में अमरनाथ राम (36 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं, उनकी बेटियां अनुराधा कुमारी (12 वर्ष), शिवानी कुमारी (11 वर्ष) और राधिका कुमारी (8 वर्ष) शामिल हैं।

कर्ज से परेशान था परिवार

घटना की सूचना मिलते ही सकरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, अमरनाथ राम लंबे समय से कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी दबाव में आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। हालांकि पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू पर पड़ताल जारी है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

प्रशासन ने दिलाया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

वहीं, स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रशासन ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अन्य पहलुओं की जांच जारी है।

