Jammu-Kashmir Breaking News : कश्मीर में भीषण हादसे में चार की मौत

By
Harpreet Singh
-
0
64
कई लोगों के घायल होने की सूचना, एलजी, सीएम ने जताया शोक

Jammu-Kashmir Breaking News (आज समाज), जम्मू/कश्मीर : शनिवार और रविवार की मध्य रात को जम्मू-कश्मीर में एक भीषण हादसा हो गया। इसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का समाचार है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व बचाव टीमें मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोककर हादसे में घायल लोगों को चिकित्सीय सुविधा के लिए अस्पतााल पहुंचाया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर प्रदेश के उपराज्यपाल व सीएम ने शोक व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और मृतकों के परिजनों से संवेधनाएं व्यक्त की हैं।

बडगाम जिले में सूमो और डंपर की आमने सामने हुई टक्कर

यह हादसा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में तेज रफ्तार डंपर और सूमो (यात्री वाहन) के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर के चलते हुआ है। हादसा इतना खतरनाक था कि चार लोग दोनों वाहनों के बीच में बुरी तरह से फंस गए। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि सूमो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव शुरू किया।

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया है और शवों को कब्जे में लेकर उनकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जानकारी के मुताबिक 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

शुक्रवार को नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए हादसे में 9 मरे थे

ज्ञात रहे कि राज्य में दो दिन में यह दूसरा बड़ा हादसा था। इससे पहले शुक्रवार रात को नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट के सैंपल लेते समय हुए धमाके में 9 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी जबकि 24 के करीब लोग उसमें घायल हुए थे। जब्त किया विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था। विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि आसपास के काफी एरिया की इमारतों के कांच टूट गए और कंपन महसूस की गई। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई। 27 अन्य घायल हुए हैं। एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लग गई। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज नौगाम ही नहीं, छानपोरा, सनतनगर, रावलपोरा और पंथा चौक क्षेत्र में सुनाई दी। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

