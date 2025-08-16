Chandigarh Crime News : हिमाचल में हुए हादसे में पंजाब के चार श्रद्धालुओं की मौत

कांगड़ा के चामुंडा मंदिर के दर्शन करने गए थे मोगा के 29 श्रद्धालु

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मोगा से हिमाचल के कांगड़ा स्थित चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय वाहन में कुल 29 यात्री सवार थे। इस हादसे में चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 23 अन्य घायल है जिनका टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घायल श्रद्धालुओं में 15 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है।

मोड़ पर खोया संतुलन, खाई में गिरी पिकअप

जानकारी के अनुसार सुबह साढ़े सात बजे श्रद्धालुओं की पिकअप जदरंगल के पास एक मोड के नजदीक अचानक चालक द्वारा संतुलन खो जाने के बाद गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल भेजा। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

इधर पटियाला में चाचा ने किया भतीजे का मर्डर

पटियाला में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिससे हर कोई सन्न रह गया। दरअसल यहा के आनंद नगर एरिया में एक 13 साल के मासूम बच्चे की पारिवारिक झगड़े के चलते हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का सगा चाचा था। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वह घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी अविवाहित है। उसने मासूम बच्चे पर उस समय हमला किया जब वह घर में अकेला था।

पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी फरार है। बताया जा रहा है कि 13 साल के बच्चे का नाम अमरिंदर सिंह है और जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया तो न केवल चाकू से उसका गला रेता गया था बल्कि शरीर पर अन्य कई जगह भी चाकू से वार के निशान मिले हैं।

