Shri Prakash Jaiswal Death, (आज समाज), नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री, गृह राज्यमंत्री व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 वर्ष की उम्र में शुक्रवार की देर शाम निधन हो गया। परिजनों के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक के बाद लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलाजी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे श्रीप्रकाश जायसवाल लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे।उनका इलाज चल रहा था। उल्लेखनीय है कि जायसवाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। 25 सितंबर 1944 को कानपुर में जन्मे श्रीप्रकाश जायसवाल तीन बार लोकसभा सांसद रहे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उनके भाई प्रमोद जायसवाल जहाँ कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा शामिल हो गए थे, वहीं श्रीप्रकाश जायसवाल कांग्रेस से जुड़े रहे।

