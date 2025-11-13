Sonipat News: सोनीपत में हत्या के आरोपी पूर्व सरपंच का सिर मुंडवाकर पैदल घुमाया

प्लांट विवाद के चलते युवक की करवाई थी हत्या

Sonipat News, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक युवक की हत्या के आरोपी पूर्व सरपंच को सिर मुंडवाकर पैदल घुमाने का मामला प्रकाश में आया है। सरपंच पर जिम से लौट रहे युवक की हत्या कराने का आरोप है। प्लांट के विवाद के चलते पूर्व सरपंच रामनिवास के कहने पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में खरखौदा पुलिस ने पूर्व सरपंच रामनिवास को ने गिरफ्तार किया। और वही गंजा करके सड़क पर घुमाया। आरोपी पर पहले भी काफी मुकदमे दर्ज हैं।

जिम से लौट रहा था अजय

प्राप्त जानकारी अनुसार पीपली गांव का अजय सोमवार देर शाम जिम से लौट रहा था। जैसे ही वह स्कूल के पास पहुंचा, दो गाड़ियों में सवार कई युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों का इस्तेमाल किया और अजय गंभीर रूप से घायल हो गया।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

अजय को पहले खरखौदा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे रोहतक डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल रेफर किया गया और बाद में मेदांता, गुरुग्राम ले जाया गया। इलाज के बावजूद अजय ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

कुछ महीने पहले गांव में प्लांट को लेकर हुआ था झगड़ा

ग्रामीणों के अनुसार, अजय का कुछ महीने पहले गांव में प्लांट को लेकर झगड़ा हुआ था। अजय शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बिटिया थी। पिता की काफी साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में अब मां, बड़ा भाई और उसकी पत्नी व बेटी पीछे रह गए हैं। अजय खेतीबाड़ी करता था। माना जा रहा है कि उसी विवाद की रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया।

