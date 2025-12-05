Imran Khan Declared Insane, (आज समाज), इस्लामाबाद : पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है, अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक सेना ने पागल घोषित कर दिया है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने इस बारे बकायदा एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि इमरान अब मानसिक रोगी हो चुके है, वे गद्दारों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए यह दावा किया कि इमरान खान अब दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं और देश में सेना के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये मुल्क के साथ गद्दारी है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता

उन्होंने कहा कि इमरान खान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनमें वह पाकिस्तान के संस्थापक नेताओं और विभाजन के दौर की घटनाओं को नकारात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। चौधरी ने कहा कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। दरअसल वे अपने हर बयान में शेख मुजीब-उर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, मुजीब उर रहमान की वजह से ही 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इमरान सेना को हर मामले में घसीटा जा रहा है। इमरान खान हर मुलाकात में सेना प्रमुख के खिलाफ बयान दे रहे हैं।

ऐसा क्या हुआ जो, तीन दिन के बाद ही इमरान खान पागल हो गए ?

इमरान और उनकी बहन उज्मा के बीच हुई मुलाकात के ठीक 3 दिन बाद सेना द्वारा इमरान खान को पागल करार किया गया, जबकि उज्मा ने अपने भाई से मुलाकात के बाद उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ बताया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं की तीन दिन में ऐसा क्या हुआ जो, तीन दिन के बाद ही इमरान खान पागल हो गए हैं? वहीं बता दें कि 4 दिसंबर को ही पाक सरकार ने आसिम मुनीर को सेना प्रमुख पद से रक्षा प्रमुख पद पर तैनात किया है। ऐसे में पाक सेना का इमरान को लेकर ये बयान मुनीर के प्रमोशन के ठीक एक दिन बाद आया है. पाक सेना अब तक इमरान के खिलाफ सीधे बोलने से कतराती रही है।

