Hisar News: आज हिसार में जुटेंगे 10 जिलों के पूर्व सैन्य कर्मी

मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी पहुंचेंगे

Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा के हिसार में आज भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में 10 जिलों के पूर्व सैन्य कर्मी व अफसर शामिल होंगे। रैली हिसार के मिलिट्री स्टेशन पर होगी। यह रैली पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्पण, सेवा और राष्ट्र के प्रति योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है।

रैली का उद्देश्य हिसार कैंट स्थित डॉट डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के वेटरन्स, वीर नारियों और वीर माताओं तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना है। रैली में हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के वेटरन्स शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरूआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से होगी। इसके बाद मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।

आॅपरेशन सिंदूर की भावना को बढ़ावा

सेना के प्रवक्ता के अनुसार, यह आयोजन ‘आॅपरेशन सिंदूर’ की भावना को आगे बढ़ाने के साथ-साथ सामूहिक जिम्मेदारी, एकजुट प्रयास और सैन्य व सिविल प्रशासन के बीच तालमेल को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह (एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम), जीओसी-इन-सी, साउथ वेस्टर्न कमांड सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सिविल गणमान्यजन और विभिन्न वेटरन संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

