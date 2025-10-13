धारा 370 के विरोध में इस्तीफा देने वाले Former IAS officer Kannan Gopinathan कांग्रेस में शामिल, राजनीति में की जोरदार एंट्री

Former IAS officer Kannan Gopinathan: पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन, जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में 2019 में सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था, अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं।

सोमवार को, वह आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे उनके सार्वजनिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया – इस कदम ने देश भर के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में क्यों शामिल हुए?

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गोपीनाथन ने कहा कि उन्होंने यह फैसला तब लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक ताकत है जो भारत के लोकतंत्र के लिए सही रुख अपना सकती है। उन्होंने कहा, “मैंने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुझे यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जा रही थी, वह गलत थी।

मुझे लगा कि मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। 80-90 जिलों का दौरा करने और अनगिनत लोगों व नेताओं से मिलने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि केवल कांग्रेस पार्टी ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी वह वास्तव में हकदार है।”

अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण के खिलाफ उनका रुख

गोपीनाथन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार द्वारा की गई सख्ती का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने समझाया, “अनुच्छेद 370 को हटाना सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन पूरे राज्य को बंद करना, पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, परिवहन, संचार और इंटरनेट बंद करना – लोकतंत्र में इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है? क्या हमें ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? मैंने तब इस पर सवाल उठाया था, और आज भी मैं इस पर कायम हूँ।”

अनुच्छेद 370 का निरसन

अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख – में पुनर्गठित किया गया। तब से, इस क्षेत्र के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने और लोकतांत्रिक शासन की वापसी की मांग कर रहे हैं।

कन्नन गोपीनाथन कौन हैं?

कन्नन गोपीनाथन 2012 AGMUT कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। केरल के कोट्टायम में जन्मे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पलक्कड़ में पूरी की और बाद में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा (रांची) से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनकी शादी हिमानी पाठक से हुई है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी मुलाकात नोएडा में अपने स्वयंसेवी कार्य के दौरान हुई थी।

गोपीनाथन अपने करियर के शुरुआती दौर में तब सुर्खियों में आए जब मिज़ोरम में एक युवा अधिकारी के रूप में उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को पत्र लिखकर हनाहथियाल के सुदूर उप-मंडल के लिए एक एटीएम की मांग की – यह एक ऐसा कदम था जो ज़मीनी ज़रूरतों के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाता था।

आइज़ोल के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों, स्कूल पुनरुद्धार परियोजनाओं और युवा जुड़ाव अभियानों सहित कई नवीन पहलों की शुरुआत की। 2018 में, उन्होंने केरल के बाढ़ राहत प्रयासों में स्वयंसेवा की, जहाँ जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।