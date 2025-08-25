Foreigners Cleaned the Garbage in Gurugram : गुरुग्राम में विदेशियों ने गंदगी साफ, बोले सभी जिम्मेदारी समझेें

गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास की सफाई

करीब 20 विदेशी लोगों के समूह ने की सफाई

Gurugram News (आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। लंबे समय से गंदगी के कारण विवादों में चल रहे गुरुग्राम की सफाई करने के लिए विदेशी नागरिक सडक़ पर उतरे और गंदगी उठानी शुरू कर दी। गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास उन्होंने सफाई की। करीब 20 विदेशी लोगों के समूह ने यह सफाई की। सफाई करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुग्राम शहर खूबसूरत है, लेकिन गंदगी इसकी सुंदरता कम कर रही है। विदेशियों के इस समूह ने सुबह से लेकर दोपहर तक सडक़ों पर झाड़ू भी लगाई और नालों की सफाई की।

मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले अमन वर्मा के मुताबिक उन्होंने करीब 15 दिन पहले इस गु्रप को गुरुग्राम में सफाई के उद्देश्य से बनाया है

गुरुग्राम की मल्टी नेशनल कंपनियों में काफी संख्या में विदेशी लोग भी नौकरी करते हैं। शहर को लेकर होने वाली गतिविधियां उन तक भी पहुंचती हैं। एक फ्रांसीसी महिला ने गुरुग्राम की गंदगी को लेकर कहा था कि यह शहर सुअरों का घर है। गुरुग्राम की गंदगी देखकर कुछ विदेशियों ने गलत कमेंट करने की बजाय सफाई करने की दिशा में कदम उठाया। उन्होंने शहर की गंदगी पर यह जरूरी कहा कि शहर खूबसूरत है, लेकिन गंदगी इसकी सुंदरता कम कर रही है। साथ ही उन्होंने सफाई का भी बीड़ा उठाया।

उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास नालों की सफाई शुरू कर दी। इस गु्रप में फ्रांस की मटिंदा, नजार और सर्बिया सहित कई देशों के लोग शामिल रहे। मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले अमन वर्मा के मुताबिक उन्होंने करीब 15 दिन पहले इस गु्रप को गुरुग्राम में सफाई के उद्देश्य से बनाया है। शहर की सफाई को अपना घर समझकर करेंगे।

अपने शहर को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। फ्रांसिसी महिला मटिंदा के मुताबिक गुरुग्राम बेहतर ब्यूटीफुल शहर है। गंदगी से इसकी ब्यूटी कम हो रही है। इसलिए इसकी सफाई जरूरी है। मेरा गुरुग्राम मेरा इंडिया बेहद ब्यूटीफुल है। उन्होंने नाले से गंदगी साफ करते हए कहा कि शहर की सफाई में हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी समूह में सर्बिया देश के रहने वाले नजार ने कहा कि गुरुग्राम अमेजिंग स्थान है। हर व्यक्ति अपने घर, दुकान के आसपास दो मीटर की जगह को भी स्वयं साफ रखेगा तो गुरुग्राम शहर जल्द ही स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा।

