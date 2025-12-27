Shashi Tharoor: विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, देश की होती है, प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा: शशि थरूर

पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को किया याद, कहा- भारत मर गया, तो कौन जिएगा?

Shashi Tharoor, (आज समाज), नई दिल्ली: विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है, तो वह भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। यह कहना है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। थरूर गत दिवस एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब दे रहे थे। शशि थरूर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा, अगर भारत मर गया, तो कौन जिएगा?।

कार्यक्रम में थरूर ने पाकिस्तान को लेकर भी बात की। थरूर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति बदल रहा है। वह अब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और छिपकर हमला करने की नीति पर जोर दे रहा है।

थरूर ने कहा कि कुछ लोग खुलेतौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की धमकी दे रहे हैं और अलगाववादी तत्वों को पनाह दे रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी जैसी इस्लामिक ताकतों ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है।

पाकिस्तान समस्याग्रस्त देश

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर बात करते हुए थरूर ने उसे एक बेहद समस्याग्रस्त देश बताया। उन्होंने कहा कि वहां नाम मात्र की नागरिक सरकार है, असली ताकत सेना के हाथ में है। नीति निर्धारण में सेना का दबदबा रहता है और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं।

पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद नाजुक

पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ करीब 2.7 फीसदी है, जबकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7 फीसदी या उससे अधिक है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है। अंतरराष्ट्रीय मदद उसे कुछ समय के लिए सहारा देती है, लेकिन यही कमजोरी भविष्य में जोखिम भरे कदम उठाने के लिए उकसा सकती है।

वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल का दौर चल रहा

दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल का दौर चल रहा है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि किसे काबू में किया जाए, बल्कि यह है कि उन देशों से कैसे निपटा जाए, जिन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं है।

बांग्लादेश भारत को दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा

बांग्लादेश इस समय कई समस्याओं से जूझ रहा है। वहां ऊर्जा संकट है, महंगाई बढ़ रही है और निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा यह संकेत देती है कि बांग्लादेश भारत को दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

भारत के लिए एक शांत और स्थिर बांग्लादेश बेहद जरूरी

भारत ने बांग्लादेश के लिए बंदरगाह, रेल और ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाएं प्रस्तावित की हैं, जो बांग्लादेश के हित में हैं। हालांकि, यह सब देश में स्थिरता पर निर्भर करता है। भारत के लिए एक शांत और स्थिर बांग्लादेश बेहद जरूरी है, क्योंकि अस्थिरता उसे भारत की सॉफ्ट अंडरबेली बना सकती है।