ASEAN Summit : कुआलालंपुर में मिले भारत व अमेरिका के विदेश मंत्री

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते पर की बातचीत

ASEAN Summit (आज समाज), कुआलालंपुर : भारत और अमेरिका के बीच पिछले चार माह से चल रही खींचतान अब कम होने की संभावना प्रबल हो चुकी है। ज्ञात रहे कि अमेरिका ने अगस्त में भारत पर उच्च टैरिफ लगा दिए थे। जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई ज्यादा नकारात्मक असर दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर अमेरिका का रवैया भारत के प्रति बदल रहा है। इसके संकेत पिछले सप्ताह जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरराष्टÑीय मंच से भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करके दिए थे। वहीं गत दिवस अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी भारत के साथ रिश्ते न बिगाड़ने की बात दोहराइ थी।

एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मलयेशिया में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। मलेशिया में आयोजित किए जा रहे आसियान सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार समझौते पर बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘सुबह कुआलालंपुर में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। इस मुलाकात में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात का समय बेहद अहम है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिया था यह बयान

अपने हालिया बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत से रिश्तों की कीमत पर पाकिस्तान से संबंध मजबूत नहीं करेगा अमेरिका। रूबियो ने कहा कि ‘भारत को समझना चाहिए कि हमें कई देशों के साथ संबंध रखने की जरूरत है। हम पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का अवसर देखते हैं।’ मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वह अमेरिका और भारत के बीच गहरे, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संबंधों के नुकसान पर नहीं हैं।

ज्ञात रहे कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत हो रही है। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर दोनों देशों में अभी सहमति नहीं बन पा रही है। हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ‘हम यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय बातचीत कर रहे हैं।

