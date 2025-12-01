Business News Hindi : नवंबर में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से निकाली पूंजी

शेयर मार्केट के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगाया

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : बीता माह शेयर मार्केट के लिए उथल-पुथल भरा रहा। नवंबर में जहां भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा वहीं माह खत्म होने के कुछ दिन पहले ही इसने अभी तक के सर्वाधिक ऊंचाई को छू लिया। जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल बन गया। हालांकि माह भर चली उथल-पुथल का खामियाजा शेयर बाजार को भुगतना पड़ा क्योंकि इस दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पूंजी निकालनी शुरू कर दी।

आंकड़ों की बात करें तो नवंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से कुल 3765 करोड़ रुपए निकाले। जो अक्टूबर के मजबूत इनफ्लो के बाद एक बड़ा बदलाव है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों की अनिश्चितता और वैश्विक जोखिमों ने निवेशकों का भरोसा कम किया है।

अक्टूबर में हुआ था बड़ा निवेश

यदि विदेशी निवेशकों की बात करें तो इन्होंने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार पर विश्वास जताते हुए 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जबकि उससे पहले तीन माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की थी। अक्टूबर में यह क्रम टूटा था और यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अक्टूबर की तरह ही नवंबर में भी विदेशी निवेश आएगा लेकिन इसके उलट नवंबर में एक बार फिर से विदेशी निवेशकों ने बिकवाली पर जोर दिया।

विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड स्तर पर बिकवाली की

आपको बता दें कि विदेशी निवेशकों ने जुलाई में 17,700 करोड़, अगस्त में 34,990 करोड़ और सितंबर में 23,885 करोड़ रुपए निकाले थे। इस साल अब तक कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 1.43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। डेट मार्केट में हालात थोड़े बेहतर हैं, जहां जनरल लिमिट के तहत 8,114 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, लेकिन वॉलंटरी रिटेंशन रूट से 5,053 करोड़ रुपए निकाले गए।

