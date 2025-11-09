Business News : विदेशी निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा

सिंगापुर और कनाडा के स्टार्टअप्स भारत में निवेश करने के लिए आतुर

Business News (आज समाज), बिजनेस डेस्क : लगातार बदलते वैश्विक परिवेश और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे विकासशील देशों से भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से उभर रही है। यही कारण है कि विश्व की सभी प्रमुख रेटिंग एजेंसियां भारत को अच्छी रेटिंग दे रही हैं। यही कारण है कि विश्व में विपरीत माहौल के बावजूद भारत में अंतरराष्टÑीय निवेशक निवेश करने के लिए उत्सुक है।

इन निवेशकों में बड़ी संख्या सिंगापुर और कनाडा की है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप्स ने भारत में अवसर तलाशने के लिए उत्सुक हैं। इन कंपनियों ने अपनी यह इच्छा ईपीआईसी 2025 ग्लोबल पिच प्रतियोगिता के दौरान व्यक्त की, जो हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स कॉपोर्रेशन (एचकेएसटीपी) की ओर से आयोजित की गई थी।

भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पैदा कर रही संभावना

वहीं सिंगापुर की बेली कंपनी के प्रोडक्ट इंजीनियर जेडन लू ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था निवेशकों के लिए बड़ी संभावना पेश करती है। उन्होंने कहा कि भारत में विशाल जनसंख्या और मजबूत स्टार्टअप नींव के चलते निवेशकों के लिए बड़ा अवसर है। मैं भारत में स्टार्टअप्स का उज्जवल भविष्य देखता हूं।

कनाडा स्थित केए इमेजिंग के अध्यक्ष और सीईओ अमोल एस कर्णिक ने कहा कि वे भारत में प्रवेश के अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत में सही साझेदार और निवेशक ढूंढ रहे हैं ताकि अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा सकें। भारतीय सरकार विज्ञान और मेडिकल टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा रही है, जो हमारे लिए एक रोचक अवसर है।

भारत जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से भारत की विकास दर पर संतोष जाहिर करते हुए कहा है कि हमने पिछले कुछ साल में तेजी से उन्नति करते हुए विकास के नए शिखर हासिल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई की आने वाले समय में बहुत जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

दिल्ली स्कूल आॅफ इकोनॉमिक्स में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी आर्थिक मजबूती के कारण ही अपने पैरों पर खड़ा है। उन्होंने कहा, “जो बात हमें सचमुच अलग बनाती है, वह है 2014 में दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं और चौथी, और अब जल्द ही, संभवत: तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हमारी प्रगति।

