Business News Hindi : लगातार दूसरे सप्ताह भी कम हुआ विदेशी मुद्रा भंडार

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से हुआ खुलासा, 5.623 अरब डॉलर की आई कमी

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह भी कमी दर्ज की गई। यह खुलासा आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.623 अरब डॉलर घटकर 689.733 अरब डॉलर रह गया।

कुल भंडार 6.925 बिलियन अमरीकी डॉलर घटकर 695.355 अरब डॉलर रह गया। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.957 अरब डॉलर घटकर 564.591 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर के आधार पर मापी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है।

सोने के भंडार के मूल्य में भी आई कमी

आरबीआई के अनुसार सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 3.81 अरब डॉलर घटकर 101.726 अरब डॉलर रह गया। शीर्ष बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 18.644 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए। आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति 164 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4.772 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 700 अरब डालर पार हुआ था

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर रह गया। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 2.176 अरब डॉलर बढ़कर 697.784 अरब डॉलर हो गया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.692 अरब डॉलर घटकर 570.411 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

उस दौरान स्वर्ण भंडार में भी हुई थी वृद्धि

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 6.181 अरब डॉलर बढ़कर 108.546 अरब डॉलर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा किस्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 38 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.722 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की आरक्षित स्थिति 30 मिलियन डॉलर घटकर 4.602 अरब डॉलर रह गई।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद